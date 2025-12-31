Empresas de transporte, construcción y tecnología abren vacantes para mujeres en Medellín
Más de 100 empresas implementan programas de capacitación, empleo y protocolos de igualdad de género, en sectores donde la participación femenina ha sido históricamente limitada.
Medellín, Antioquia
Mujeres interesadas en trabajar o formarse en sectores como transporte, construcción, tecnologías y hotelería tienen nuevas opciones en Medellín, a partir de la implementación de programas de capacitación, apertura de vacantes laborales y adopción de protocolos de igualdad de género en más de 100 empresas de la ciudad.
Las acciones hacen parte de una articulación entre empresas privadas, entidades públicas, academia y organizaciones sociales, que permitió poner en marcha procesos de formación dentro de las compañías, rutas para prevenir y atender violencias basadas en género, y mecanismos para facilitar el acceso de mujeres a empleos y proyectos productivos en sectores tradicionalmente masculinizados.
Además del acceso a vacantes, la estrategia incluye becas educativas, fortalecimiento de la Casa Refugio para mujeres en riesgo, programas de corresponsabilidad del cuidado y acompañamiento a empresas para que adopten políticas internas de igualdad.
Más de 30 entidades públicas y decenas de empresas ya incorporaron estos lineamientos en su funcionamiento cotidiano.
Desde la Secretaría de las Mujeres se reconoce que el principal reto es sostener estas oportunidades en el tiempo y lograr que más empresas adopten cambios estructurales en contratación, condiciones laborales y prevención de violencias.
“Más de 100 empresas han venido trabajando en formación, políticas de igualdad y generación de oportunidades para que las mujeres se conecten con sus proyectos de vida”, señaló la secretaria Valeria Molina Gómez.
La información sobre vacantes, procesos de formación y acceso a estos programas se encuentra disponible a través de los canales de la Secretaría de las Mujeres y de las empresas vinculadas, con el objetivo de ampliar la participación femenina en sectores clave de la economía local.