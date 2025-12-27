María Teresa Romero, transformar vidas mientras se lucha contra el cáncer

Cobrarle al que tiene para pagar y ayudarle al que no tiene con qué pagar, es la filosofía de la Liga Ama Salvar vidas, que trabaja desde hace 32 años en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. María Teresa Romero lidera la liga, considera que con amor, pasión y mucha filantropía se puede trabajar en la lucha contra el cáncer, recientemente han puesto en funcionamiento una unidad móvil que sobre ruedas se mueve entre Risaralda y el Valle del Cauca con la atención de población vulnerable, detección temprana y avance de tratamientos atendiendo hasta 15 mil personas cada mes, “evitamos costos, traslados y ha sido una realidad poder trabajar en un tema tan bonito y soñador”.

Una de las labores que realiza la liga es trabajar con la unidad móvil y un mamógrafo que garantiza que si hay un diagnóstico no anormal, haya conexión con la familia y se ofrezca un servicio de acompañamiento, “tenemos grupo de navegación, hacemos trámites ante las EPS, tenemos un programa que es una membresía especial que garantiza precios por debajo del mercado, garantizamos seguimiento y oportunidad con equipos de punta”.

Una de sus mayores convicciones es ofrecer un trabajo con personas de gran calidad humana y el acceso a tecnologías de punta y la disponibilidad de dispositivos que asegura, solo están en Pereira y Risaralda, “tenemos equipos de patologías excelentes, cuando hay diagnóstico hay un acelerador lineal, un resonador de imágenes que es el primero en Colombia, tenemos un tedscan que es la última tecnología en el mundo, es el primero en América Latina”.

Uno de los desafíos para lograr tener impacto en los pacientes es la financiación y el manejo de los recursos, para lograr esa solidez financiera y las inversiones en millones de dólares, “los empresarios nos donan, se construyó un centro oncológico en un lote donado, tenemos un local en un centro comercial y es donado, todo eso se logra porque tenemos una junta directiva que gestiona”. Remarca que como fundación han sido juiciosos, que han salido adelante, pero teniendo que trabajar tres veces más que antes para lograr resultados similares a los de años anteriores.

El cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas, es para María Teresa Romero una enfermedad cada vez más cercana, “hay mucho diagnóstico de cáncer de piel, de tiroides, de próstata, de estómago, colorrectal, pero si bien hacemos mucho diagnóstico oportuno, hay mucha sobrevida, sin embargo, impacta mucho la detección de cáncer de mama, sobre todo en jóvenes”. Cuando se le pregunta por la receta para enfrentar esta enfermedad, habla de mucho amor propio, una alimentación sana, hacer ejercicio y tranquilizar la mente, “es necesario tener una vida tranquila”, insiste.