Senadora Cabal rechazó demanda del gobierno en su contra y aseguró que buscan callar la oposición

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó luego de conocerse la denuncia presentada en su contra por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, un proceso que se originó por publicaciones hechas en redes sociales en medio del debate político nacional, a quienes señala por presuntamente incentivar una intervención militar extranjera en Colombia.

El caso también incluyó también a los congresistas Lina María Garrido y Jota Pe Hernández.

“No existe el delito de opinión. Esto es un intento del gobierno de silenciar a la oposición usando el aparato judicial”, afirmó la Senadora.

Aseguró que invocar el artículo 455 del Código Penal, que habla del delito de menoscabo de la integridad nacional, ante las declaraciones de una senadora va en contra de la libertad de expresión.

“Invocar el artículo 455 del Código Penal para acusar a congresistas por sus opiniones y posturas políticas, es una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia misma. Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno actual puede ser tratada como un delito”, agregó Cabal.

Y dijo que hoy son tres congresistas los denunciados: “Mañana, cualquiera que alce la voz”.

De otro lado, el partido Centro Democrático afirmó que estas acciones apoyadas por el Gobierno nacional de Gustavo Petro son un ataque directo a los miembros de la oposición.

“Nuevamente rechazamos la estigmatización permanente a los miembros de la oposición por parte del gobierno de Gustavo Petro”, puntualiza el comunicado.

A la par, la colectividad sostuvo que este tipo de denuncias atentan contra los derechos fundamentales y la democracia, ya que la oposición al Gobierno es fundamental para el sistema político.

“Todo nuestro respaldo a la senadora María Fernanda Cabal. Presidente Petro le recordamos que su permanente estigmatización y constante instigación a miembros de nuestro partido le costó la vida a Miguel Uribe Turbay”. Puntualizó.