Colombia convoca ONU, OEA y CELAC por crisis fronteriza

Norte de Santander.

El gobierno nacional activó una ofensiva diplomática para atender la coyuntura en la frontera colombo-venezolana.

Desde el Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, se informó que para este lunes, 05 de enero de 2026, fue convocada una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el objetivo de exponer la situación regional y promover soluciones multilaterales frente a la crisis.

De manera paralela, Colombia solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y la convocatoria de una reunión de cancilleres de la CELAC, organismo que actualmente preside el país.

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, destacó que “estas acciones buscan articular una posición regional frente a la coyuntura actual y fortalecer la coordinación internacional ante los efectos de la crisis en la frontera”.

El gobierno subrayó que estas gestiones diplomáticas forman parte de una estrategia integral, que combina la cooperación internacional con medidas de seguridad, control migratorio y asistencia humanitaria.

En paralelo, se evalúa la posibilidad de declarar una emergencia económica, como mecanismo para actuar de manera rápida y eficiente frente a los impactos sociales y económicos de la crisis fronteriza.

Rodríguez concluyó que “estas decisiones reflejan nuestro compromiso con la estabilidad regional, la protección de los derechos humanos y la coordinación con nuestros socios internacionales para dar respuesta a los retos que enfrenta la población en la frontera”.