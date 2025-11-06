¿Los conoce? Estos son los cuatro guerrilleros del frente 18 más buscados en Antioquia

Ituango- Antioquia

La policía Antioquia publicó un cartel con las identidades y los rostros de los cuatro guerrilleros más buscados del frente 18 de alias “Ramiro” que delinque en el Norte de Antioquia, específicamente en Ituango donde generan todo tipo de acciones violentas en la guerra contra el Clan del Golfo y la confrontación fuerza pública. Recordemos que este cabecilla recientemente cambio de bando y luego de alejarse de alias “Calarcá” Bloque Magdalena Medio se alineó a “Iván Mordisco”.

La policía solicita a las comunidades del municipio de Ituango que si saben de la ubicación de las personas del cartel denuncien su ubicación para poder capturarlos.

Las autoridades indican que estas personas son: Edwin Manuel Echavarría Escobar, alias “Daniel”, quien según los reportes de inteligencia sería comandante de escuadra de una de las comisiones armadas del frente 18.

Alias “Daniel” Ampliar

Este cabecilla esta requerido por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, y porte de armas y municiones de uso privativo de las FF.AA.

La segunda persona del cartel es Doreñy Castrillón Castrillón, alias “Camila”, guerrillera del grupo armado, y es requerida por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las FF.AA.

Alias "Camila" Ampliar

El otro guerrillero raso es Jhon Fredy Amaya Zapata, alias “Culebrón”, quien también hace parte del componente armado del grupo ilegal y es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y fabricación, tráfico, y porte de armas y municiones de uso privativo de las FF.AA.

Alias "Culebro" Ampliar

Finalmente, esta Cristian Yadir Zapata Graciano, alias “Tapiero”, señalado de ser integrante de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del mismo grupo y es buscado por el delito de concierto para delinquir agravado.