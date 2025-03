Siguen los problemas de demoras en la recolección de basuras en varios municipios del Quindío

Armenia

Siguen los problemas por la recolección de basuras en varios municipios del Quindío por parte de la empresa Nepsa

Por ejemplo, residentes de la Vereda Buenavista del municipio de Circasia, para expresar dieron a conocer su inconformidad con el servicio de recolección de basuras en la comunidad y expresan “Desde hace varios días, el servicio no se ha llevado a cabo en nuestra vereda, lo que ha generado una acumulación de residuos en este sector, con los problemas sanitarios y estéticos que esto conlleva.

Agregan que “Cabe señalar que, a pesar de esta deficiencia en el servicio, las facturas correspondientes al cobro de dicho servicio continúan llegando puntualmente y, de hecho, han sido cobradas sin falta. Esta situación genera un profundo malestar, ya que como ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, no hemos recibido el servicio por el cual estamos pagando”

Faber Buitrago habitante de la zona rural del municipio de Circasia, expresó “muy preocupados, nos encontramos eh que los habitantes de las zonas rurales con la prestación del servicio de aseo del Nepsa, nosotros hemos hecho la denuncia en lo que es el corredor Circasia - Montenegro, tenemos estos carros recolectores que desde hace 15 días pues no recogen la basura, pero lo más grave es que bajan digamos el carro recolector con la basura que recogen el municipio de Circasia, pasa por todo el corredor de Circasia Montenegro, ven la basura y no la recoge.

Y añadió “tenemos problemas de olores, tenemos problemas de animales, de roedores, de gallinazos y es un corredor turístico pues que no le da una buena presentación a la movilidad de propios y extraños. Entonces, pues el llamado es para que Nepsa tome los correctivos. Ya sabemos que la comunidad incluso ha hecho unos oficios, unas quejas, unos reclamos a la empresa, pero no les dan respuesta de nada.

El líder ciudadano señaló que “hemos mandado un registro fotográfico, videos, etcétera, porque así mismo está pasando en otras zonas como en el municipio de Salento, en la vereda Palo Grande, en Chaguálá, en San Juan de Carolina, es decir, no están comprometidos o no tienen la capacidad para que presten ese servicio, pero sí tienen la capacidad para cobrarle al usuario en el servicio en la en la factura el cobro del aseo”

Respuesta de Nepsa

El gerente de Nepsa Luis Fernando Echeverry, aunque reconoció la problemática aseguran que desde ayer mismo evaluaron la situación tanto en Circasia, Salento y Quimbaya para solucionar la recolección, dijo que actualmente cuentan con seis carros recolectores en el departamento, y que ahora tienen a su cargo provisionalmente y por seis meses el servicio de aseo en Montenegro.

Sobre las quejas puntuales señaló “Sí, estoy entendido. Hoy me estaba hablando el alcalde Santiago y Ana María que era una secretaria de despacho de Salento, donde me decían que en San Juan de Carolina y toda la parte de allí de la avenida Centenario estaba con basura frente a ello, ya hablé con la ingeniera para que me diera el informe y me diga qué ha pasado y estaré obviamente atendiendo eso y atendiéndolos de manera inmediata para hacer la recolección de su basura. Perfecto.

¿Hoy cuántos carros está usando para la recolección?

el gerente de Nepsa respondió, “Alquilados tengo dos vehículos y tenemos cuatro nosotros, es decir, que estámos operando seis. Desde el 17 de diciembre yo tengo vehículos alquilados, los cuales me han garantizado obviamente en la recolección de residuos sólidos en los siete municipios que venía prestando el servicio.

Estamos trabajando a ver qué estrategias estamos a implementar, ya estamos próximos a sacarlas porque definitivamente la cultura ciudadana sí nos ha venido desubicando, entonces si el carro pasa a las 6 de la mañana, yo saco la basura a las 9 de la mañana y pues me queda la basura y tengo que volver a pasar el vehículo.

Entonces se me ha presentado como ese dilema frente a ese proceso, digamos en los municipios de Circasia y Quimbaya tenemos el problema con el parque, el parque principal, donde los negocios que quedan en el entorno del parque termina actividad comercial a las 2:30 de la mañana y de manera inmediata dejan las bolsas en la parte externa del parque y eso ha conllevando a que habitantes de calle, personas extrañas, animales, pues obviamente puedan romper las basuras y amanecemos a las 5:30 6 de la mañana la sala de nuestros municipios, por decirlo de alguna manera el parque eh inundado de basura, con regueros de basura impresionante.

Es lo que estamos es creando unas alternativas y esta con este comité Intergremial que obviamente ha sido de gran apoyo frente a ello y obviamente las administraciones municipales a través de las personas que están encargadas de los planes de gestión integral de residuos sólidos para poder crear esa estrategia y poder ayudar a concientizar la gente de que saquemos solamente nuestra basurita, nuestras bolsas en los momentos en que el carro esté pasando.