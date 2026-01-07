Precio del café en Colombia HOY 7 de enero: se reporta un nuevo aumento en la cotización

El 2026 comenzó con un repunte en el precio del café en Colombia, tanto en la referencia interna como en la cotización que se maneja en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto se debe al comportamiento de la economía global, lo que hace que la cotización varíe diariamente, tal como lo explica la Federación Nacional de Cafeteros.

Y es que hay tres factores que determinan el precio del café: la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, el precio internacional que define la Bolsa de Nueva York y la prima por calidad, consistente en el valor diferencial que tiene el grano en los mercados del mundo.

“Debido a que estos tres factores cambian diariamente, el precio del café también lo hace. Es un comportamiento natural de los mercados de productos agrícolas que están sujetos a dinámicas globales como el clima, la oferta y demanda mundial, y la especulación financiera“, explica la Federación Nacional de Cafeteros.

En este caso, los caficultores se ven beneficiados cuando el café se vende a un buen precio en el exterior, ya que esto les permitirá cobrar un valor más alto. De lo contrario, los ingresos no serán tan altos al momento de recibir las ganancias por la exportación del producto.

¿Cuánto café exportó Colombia en 2025?

El 2025 dejó un balance positivo para Colombia en las exportaciones de café. Según explica la Federación Nacional de Cafeteros, se distribuyeron cerca de 13,3 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que representó un crecimiento del 11% con respecto al año anterior.

Asimismo, se registró una producción de 14,8 millones de sacos de 60 kilogramos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, siendo esta la más alta en las últimas tres décadas.

Precio del café en Colombia para este miércoles 7 de enero

En su más reciente informe, la Federación Nacional de Cafeteros señaló que el precio del café en Colombia para este miércoles 7 de enero de 2026 se estableció en 2.830.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco. Esto supone un nuevo incremento frente a la cifra reportada el año anterior (2.800.000 pesos).

En cuanto al precio externo, el grano se cotiza en unos 3,75 dólares por libra en la Bolsa de Valores de Nueva York tras el cierre de esta jornada.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

La Federación Nacional de Cafeteros también determinó el precio del café en las principales ciudades de Colombia para su respectiva compra durante la jornada de este miércoles 7 de enero de 2026. Estos son: