Pese a tensiones, Colombia y EE.UU. cierran el año con una relación comercial sólida, según AMCHAM

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

ECONOMÍA

En medio de un contexto de tensiones diplomáticas, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) asegura que la relación económica entre Colombia y Estados Unidos cierra el año 2025 con cifras sólidas y un intercambio comercial robusto.

Inicialmente, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia, concentrando el 30% de las exportaciones nacionales, que entre enero y octubre de 2025 sumaron US$12.411,4 millones.

“Del total de ventas externas hacia ese mercado, el 65% corresponde a bienes no minero-energéticos, lo que evidencia una canasta exportadora cada vez más diversificada", indicó AmCham.

En el actual contexto de política arancelaria del presidente Donald Trump, el 72% de las exportaciones colombianas está exento del arancel base del 10%, y el 94% de la canasta exportadora presenta oportunidades de crecimiento medio y alto.

Dice el gremio que a esto se suma la posibilidad de negociar exenciones arancelarias a través del programa PTAAP, especialmente para productos agrícolas y farmacéuticos.

Comercio bilateral

En promedio, más de 3.000 compañías colombianas exportan cada año a Estados Unidos y, en lo corrido de 2025 hasta octubre, 3.110 empresas realizaron envíos a ese destino, lo que equivale al 35% del total de exportadores del país.

Por el lado de las importaciones, cerca del 70% de los bienes provenientes de EE.UU. son productos que no se fabrican en Colombia y que resultan clave para las cadenas productivas locales, especialmente en sectores industriales y tecnológicos.

Inversiones

En materia de inversión, el país norteamericano continúa siendo el mayor inversionista histórico en Colombia.

Entre enero y septiembre de 2025, la inversión estadounidense alcanzó US$3.375,4 millones, equivalente al 37% del total de capital extranjero recibido, con presencia en sectores como comercio, telecomunicaciones, energía, industria manufacturera, finanzas, construcción y agricultura.

Además, EE. UU. se consolida como el principal origen de remesas para el país.

Durante el primer semestre de 2025, estos flujos sumaron US$3.225,3 millones, un 7% más que en el mismo periodo de 2024, representando la mitad de las remesas que ingresaron a Colombia.

Turismo

Según la Cámara Colombo Americana, el turismo también muestra un vínculo estrecho. Entre enero y octubre de 2025, 974.783 ciudadanos estadounidenses visitaron Colombia, lo que representa el 26% de los turistas extranjeros no residentes que llegaron al país.

Gracias al Tratado de Libre Comercio, Colombia cuenta hoy con 11.497 partidas arancelarias habilitadas para exportar al mercado estadounidense.

Finalmente, AmCham recordó que Colombia ha sido, durante las últimas cinco décadas, el mayor receptor de asistencia económica de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental.