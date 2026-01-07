Bogotá

Por segundo día, Aeropuerto El Dorado presenta retrasos en su operación por mal clima

Al menos 29 vuelos han sido reprogramados y 4 cancelados.

Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.(Colprensa)

Juliana De Los Ríos

Por segundo día consecutivo, se presentan retrasos y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, debido a la alta neblina que causa baja visibilidad.

Desde las 3:30 de la madrugada hasta las 5:30 de la mañana, la Aeronáutica Civil reportó restricciones en la terminal aérea, por lo que se espera se normalice el itinerario de todos los vuelos afectados.

Son 29 vuelos nacionales e internacionales los que han sido reprogramados y al menos 4 vuelos hacia destinos de Colombia cancelados.

La recomendación que dan las autoridades es que los viajeros se mantengan en contacto con las aerolíneas para conocer el estado del vuelo.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad