Por segundo día, Aeropuerto El Dorado presenta retrasos en su operación por mal clima

Por segundo día consecutivo, se presentan retrasos y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, debido a la alta neblina que causa baja visibilidad.

Desde las 3:30 de la madrugada hasta las 5:30 de la mañana, la Aeronáutica Civil reportó restricciones en la terminal aérea, por lo que se espera se normalice el itinerario de todos los vuelos afectados.

Son 29 vuelos nacionales e internacionales los que han sido reprogramados y al menos 4 vuelos hacia destinos de Colombia cancelados.

La recomendación que dan las autoridades es que los viajeros se mantengan en contacto con las aerolíneas para conocer el estado del vuelo.

Noticia en desarrollo