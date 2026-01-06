Vuelos retrasados por baja visibilidad en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Bogotá amaneció con tiempo seco, pero con alta nubosidad, lo que ha afectado el servicio del Aeropuerto El Dorado.

Desde la terminal aérea reportan baja visibilidad por las condiciones climáticas y la afectación en las salidas de vuelos nacionales.

Al menos 21 vuelos hacia diferentes destinos del país que salían en la madrugada y madrugada de este martes 6 de enero fueron retrasados, mientras se normalizaban las condiciones climáticas.