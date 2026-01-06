Bogotá

Vuelos retrasados por baja visibilidad en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Al menos 21 vuelos nacionales fueron afectados por el clima.

Vuelos retrasados por baja visibilidad en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Vuelos retrasados por baja visibilidad en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Juliana De Los Ríos

Bogotá amaneció con tiempo seco, pero con alta nubosidad, lo que ha afectado el servicio del Aeropuerto El Dorado.

Desde la terminal aérea reportan baja visibilidad por las condiciones climáticas y la afectación en las salidas de vuelos nacionales.

Al menos 21 vuelos hacia diferentes destinos del país que salían en la madrugada y madrugada de este martes 6 de enero fueron retrasados, mientras se normalizaban las condiciones climáticas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad