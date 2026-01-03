Aeronáutica pide a viajeros no ir al aeropuerto hasta confirmar reprogramación de vuelos a Venezuela

Edgar Rivera, secretario de autoridad aeronáutica de la Aeronáutica Civil informó en Caracol radio a los usuarios del transporte aéreo que, debido a la coyuntura actual y a las restricciones presentadas en el espacio aéreo de Venezuela, se han generado afectaciones en los itinerarios de vuelo programados por diversas aerolíneas.

Se ha notificado la cancelación o reprogramación de vuelos que cubren rutas desde y hacia destinos como Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico. Esta situación impacta operaciones de aerolíneas como Laser, Avior, Copa Airlines, Wingo, Avianca, Sarpa y Latam, entre otras que operan en estos corredores aéreos.

La Autoridad Aeronáutica recomienda a los pasajeros que tengan vuelos programados hacia estos destinos en las próximas horas y días, no desplazarse a los aeropuertos sin antes verificar el estado de su vuelo y establecer contacto directo con los canales de atención al cliente de su aerolínea.

“Les pedimos a los viajeros que no vayan al aeropuerto El Dorado hasta que su aerolínea no confirme la reprogramación”, agregó el secretario de autoridad aeronáutica de la Aeronáutica Civil, Edgar Rivera.

Por crisis en Venezuela, LATAM Airlines suspende vuelos por 48 horas hacia el Caribe

En el caso de la compañía panameña, LATAM, se decidió priorizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación, por lo que canceló temporalmente sus vuelos hacia Aruba y Curazao durante las próximas 48 horas, correspondientes al 3 y 4 de enero de 2026.

La aerolínea informó que los pasajeros con vuelos programados en las rutas mencionadas podrán gestionar, a través de la sección “Mis Viajes” en la aplicación LATAM o enlatam.com, alguna de las siguientes alternativas:

Cambiar la fecha o el vuelo en la misma cabina, sujeto a disponibilidad, sin diferencia tarifaria, por hasta un año contado desde la fecha de emisión del tiquete; o

Solicitar la devolución del pasaje, incluyendo asientos, equipaje u otros servicios opcionales (ancillaries).

“Los pasajeros afectados están siendo contactados de manera proactiva a través de los datos registrados en sus reservas”, indicó Latam.

Cabe resaltar que actualmente, LATAM Airlines opera tres frecuencias semanales entre Bogotá y Aruba, y tres frecuencias semanales entre Bogotá y Curazao.

Adicionalmente, los pasajeros con vuelos programados hacia Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 contarán con las mismas flexibilidades, pudiendo realizar cambios de fecha o solicitar la devolución de su tiquete hasta un año después de su emisión.