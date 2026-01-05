Lunes 5 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde Amenia ciudadanos venezolanos esperan que la transición anunciada por el presidente de los Estados Unidos en Venezuela sea ágil y pacífica para restaurar la democracia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Deixon Romero, es el subdirector de la Asociación de Venezolanos del Quindío, Asovequin y la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en las últimas Horas.

Deixon Romero explicó “Con mucha alegría de que ya como quien dice esté en las manos de la ley el dictador venezolano, sin embargo, también entendiendo de que de que es una organización criminal y que va a haber un proceso de transición. O sea, no podemos todavía cantar victoria, hay que esperar cómo se van desarrollando los procesos.

Y agregó “el llamado a mi comunidad es a estar en calma, a estar pendientes y como quien dice, rogando a Dios de que esta transición sea lo menos traumática posible. Pero Sí, efectivamente, confiando también de que ya estamos en el proceso de transición, de que con el favor de Dios prontamente volvamos a tener una democracia en Venezuela.

Sobre la transición anunciada por Estados Unidos señalo “Esto es un tema que van a manejar netamente la presidencia de Trump, lo que sí destaco es que lo dijeron abiertamente, “Venezuela va a tener la transición.” Y vamos a estar presente en ella, o sea, lo cual significa que ellos tienen el control y ellos van a buscar implementar de nuevo la democracia en Venezuela.

Deixon Romero: esto apenas está empezando, esto va a ser un proceso de largo aliento, no podemos ser triunfalista ahorita, hay que esperar, hay que ver cómo se desarrollan las acciones para ver cómo se logra esa transición.

Desde Armenia, el representante a la cámara de Cambio Radical Jhon Edgar Pérez destaco el operativo de Estados Unidos que permitirá retomar la democracia en Venezuela luego de la dictatura.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis llamo a la prudencia en el lenguaje frente a la situación en Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro

Docentes sindicalizados desde el Quindío rechazaron la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, dicen que se está violando la soberanía latinoamericana

Una mujer murió por bala perdida en Armenia, presunto autor del disparo fue capturado

Según la Policía, los hechos se presentaron en la carrera 23 con calle 38 barrio Monteblanco al sur de Armenia este fin de semana, donde un hombre disparó contra la humanidad de un ciudadano de 32 años de edad quien resulta ileso.

Desafortunadamente transitando por el lugar se encontraba una mujer quien de manera accidental fue alcanzada por los impactos del arma de fuego, siendo trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente fallece a causa de las heridas, la mujer fue identificada como Ana de Jesús Arenas de 65 años de edad.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó en flagrancia a un hombre por el delito de homicidio en la ciudad de Armenia.

De acuerdo con la información de la Policía, la persona a quien iba dirigido esta acción es conocido como alias “Pachito” y tiene antecedentes judiciales por los delitos de homicidio años 2014 y 2016, hurto calificado en los años 2010, 2012 y 2014, lesiones personales año 2012 y falsedad marcaria año 2016, es de resaltar que, esta persona se encuentra en prisión domiciliaria desde octubre del año 2025.

El agresor, un hombre de 28 años de edad, presenta antecedentes judiciales por los delitos de lesiones personales y hurto calificado, esta persona fue capturada y puesta a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.

Este hecho ha provocado rechazo y consternación por parte de vecinos y familiares de la mujer que resultó muerta por esta bala perdida.

En vías del Quindío fue capturado alias “chorolito” uno de los delincuentes más buscados del departamento.

En el kilómetro 14 vía Calarcá – Cajamarca en la carretera de la Línea, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en un puesto de control detienen un vehículo donde el conductor se identifica con documentos falsos.

Los uniformados al identificar esta persona, se trata de Brayan Camilo Caicedo Montoya, conocido con el alias “Chorolito”, capturado a través de orden judicial por los delitos de concierto para delinquir por darse para narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y destinación ilícita de bienes e inmuebles.

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “El capturado, era integrante del Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Herencia”, el cual fue desarticulado en el mes de marzo del 2025. Su rol era administrador de los puntos de expendio de estupefacientes en los barrios Patio Bonito y Buenos Aires.

Según la Policía, el capturado tiene los siguientes antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, 3 registros por el delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico en el año 2016 y un registro por Concierto para delinquir año 2026.

Ya son cuatro los capturados dentro del cartel que estableció la Policía, Quindío dentro de los delincuentes más buscados del departamento.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, en atención a planes preventivos logro la captura de 2 hombres, la incautación de material bélico y vehículos al noroccidente del departamento del Quindío.

Este hecho se presentó en la vereda Jazmín vía terciaria Quimbaya – Alcalá, momentos en que la patrulla de policía observa dos personas sospechosas en un vehículo y motocicleta, quienes al observar la presencia policial emprenden la huida.

En actividades de plan candado, la Policía ubicó metros adelante una camioneta tipo pickup junto con su conductor, un hombre de 34 años de edad a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 milímetros con 02 proveedores y 22 cartuchos para la misma.

Por otra parte, en zona boscosa hallaron una motocicleta color negro de 250 centímetros cúbicos y su conductor, un hombre de 36 años edad a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con 02 proveedores, 17 cartuchos y 01 granada de fragmentación, esta persona tendría orden de captura por el delito de secuestro simple.

Por lo anterior, el automotor, la motocicleta, el material bélico y los capturados, fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización, legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento.

En Armenia, personal de bomberos, cruz roja, policía y comunidad evitaron que un hombre atentará contra su vida tratando de lanzarse desde un puente.

El incidente se presentó en horas de la mañana del sábado 3 de enero de 2026, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia realiza reporte a nuestra institución, solicitando apoyo de ambulancia en el puente La Florida, en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, ante la presencia de una persona de sexo masculino con intención de arrojarse.

Hacia las 08:45 horas, la persona es trasladada al Hospital San Juan de Dios de Armenia Quindío, Quindío, donde es dejada a cargo del personal de salud, quienes continúan con la valoración y atención física y psicológica correspondiente. El paciente queda en compañía de un familiar (hermano) y del personal asistencial del Hospital San Juan de Dios.

Volador de pólvora provocó conato de incendio en el Jardín Botánico del Quindío

Un volador de pólvora cayó en el bosque del Jardín Botánico del Quindío la noche del 31 de diciembre, provocando un conato de incendio que puso en riesgo este importante espacio natural del departamento, en medio del uso indiscriminado de pirotecnia durante la celebración de fin de año.

El presidente del Jardín Botánico del Quindío, Alberto Gómez Mejía, explicó que el artefacto pirotécnico cayó sobre una zona seca del bosque y generó una llamarada que fue detectada hacia las 11:30 de la noche por un ciudadano que transitaba por el sector, quien dio aviso oportunamente. Gracias a la rápida reacción del director general del Jardín, Héctor Fabio Manrique, y de las personas que alertaron a tiempo, el fuego fue controlado inicialmente de manera manual con baldes de agua. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos apoyó las labores para evitar su propagación.

La Secretaría de Educación de Armenia reabre hoy 5 de enero el proceso de matrículas en 28 instituciones educativas oficiales, con el propósito de lograr una cobertura del 100 % para los 34.301 cupos proyectados para la vigencia 2026.

De acuerdo con el análisis del Ministerio de Educación Nacional, en la capital quindiana ya se ha logrado un 89 % de matrícula para este año y por eso se invita a los padres de familia que aún no han cumplido con este proceso, a que se acerquen durante la presente semana a la IE más cercana a su residencia para que garanticen el plan formativo académico de sus hijos.

En Armenia, aunque según el DANE sigue bajando el desempleo, la informalidad sigue con la tendencia a incrementar donde hay 64.000 personas informales.

En Armenia ciudadanos rechazaron los incrementos en 300 pesos en el pasaje del bus urbano y en la carrerea mínima en 400 pesos, aseguran que ni el aumento del salario mínimo compensa

Caracol Radio salió a las calles de la capital quindiana para conocer la opinión de los usuarios frente al ajuste en el valor del pasaje del transporte público, una medida que impacta directamente la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y comerciantes

El tema sigue generando debate entre la comunidad, algunos manifestaron su inconformidad al considerar que el aumento afecta el bolsillo y el costo de vida de las personas, mientras que otros señalaron que el alza era previsible por el incremento del nuevo salario mínimo

Nuevamente se presentan problemas en la recolección de basuras en los municipios de Circasia, Quimbaya, y Salento por parte de la empresa NEPSA del Quindío generando un problema de salud pública en el inicio del 2026, una situación que no es nueva en el ultimo tiempo en esos municipios del departamento.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña a través de un comunicado señaló “el municipio está al día en pago de subsidios en materia de aseo a la empresa NEPSA del Quindío. Los usuarios en su gran mayoría pagan mensualmente por un servicio de aseo que a todas luces no responde a criterios de eficiencia y calidad. Llevamos 2 años de planes de contingencia y compromisos que medianamente se cumplen, y hoy la realidad es nuevamente crisis en la recolección de los residuos sólidos en Circasia, Salento, Quimbaya, entre otros. Sectores rurales con más de 10 días sin recolección.

Y agregó “A los trabajadores de Nepsa, especialmente a los operarios de aseo y barrido nuestro agradecimiento y consideración por lo que hacen. No son responsables de la situación. Al Señor Gerente de Nepsa Luis Fernando Echeverri Parra, necesitamos soluciones o en su defecto que desde EMCA, máximo accionista de Nepsa se tomen decisiones reales con la empresa de aseo. Ya no hay más tiempo, hay que actuar ya.

En estas fechas de balance, el alcalde James Padilla explicó que hasta el último día del año se trabaja en 70 frentes de obra como el intercambiador vial de la calle segunda, la recuperación en diferentes calles de la ciudad a través del proyecto 12K, mejoramiento de pavimentos en el sector rural y el mantenimiento de parques y jardines para optimizar considerablemente la movilidad y las condiciones de vida de los ciudadanos dijo el alcalde James Padilla García.

El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ, informa a sus usuarios que los días lunes 5 y martes 6 de enero no habrá atención al público, por lo que no se podrán realizar trámites durante estas fechas.

La entidad explicó que este cierre temporal se debe a la necesidad de realizar ajustes internos al inicio del año y dejar todo listo para continuar prestando el servicio de manera adecuada.

A partir del miércoles 7 volveremos a atender con normalidad, en el horario habitual”, señaló Uriel Enoc Ortiz Díaz, director general del ente descentralizado.

Y se continúa fortaleciendo la conectividad rural del departamento mediante el despliegue permanente de la maquinaria amarilla en distintos frentes de trabajo.

Durante el año 2025, esta estrategia permitió intervenir más de 230 kilómetros de vías en todo el territorio quindiano, realizando labores de mantenimiento en municipios como La Tebaida, Quimbaya y Filandia, y atendiendo de manera oportuna emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias, en articulación con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD.

el programa bandera del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, Convenios Solidarios, una estrategia que se ha convertido en uno de los principales emblemas de su administración y en una iniciativa con alto potencial de réplica a nivel nacional.

Durante el año 2025, el Gobierno del Quindío ejecutó 17 convenios solidarios distribuidos en diferentes municipios del departamento, con una inversión superior a los $800 millones, beneficiando territorios como Génova, Buenavista, Córdoba, Filandia, La Tebaida y Montenegro, entre otros.

Durante junta de EPA presidida por Diego Fernando Ramírez Restrepo, delegado del alcalde de Armenia, James Padilla García, Empresas Públicas de Armenia refrendó la desagregación del presupuesto para la vigencia 2026, un paso clave que permitirá ejecutar de manera planificada los gastos e inversiones proyectados para fortalecer la prestación de los servicios públicos en la ciudad.

El presupuesto general aprobado asciende a aproximadamente $147.147.312,42 recursos que respaldarán la operación, el mantenimiento y la ejecución de proyectos estratégicos orientados a garantizar la sostenibilidad financiera y la mejora continua de los servicios que EPA presta a los armenios.

Empresas Públicas de Armenia realizó la socialización de la obra de reposición parcial del alcantarillado combinado del barrio Guaduales de la Villa – Fase 3, un proyecto de infraestructura que contempla una inversión superior a los $3.169 millones y que beneficiará directamente a 1.500 habitantes del sector.

La intervención permitirá mejorar la capacidad hidráulica de la red y optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado, mediante la reposición de aproximadamente 800 metros, impactando las manzanas 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del barrio.

En deportes, los niños del equipo Camino al futbol del Quindío ganaron su primer partido en el Babyfútbol 2026 en Medellín al derrotar 1 a 0 a Corazón del Valle de Tuluá en partido válido por el grupo K del campeonato, el próximo partido de Camino del Quindío será mañana martes 6 de enero a las 2:15 p. ante CD Estudiantil en el estadio Alfonso Galvis, Medellín