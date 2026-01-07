Médico enfrenta cargos por homicidio tras intervención clandestina en Medellín

Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico señalado de realizar un procedimiento clandestino de extracción de estupefacientes que le causó la muerte a una mujer de 38 años, en hechos ocurridos en el centro de Medellín.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 28 de octubre de 2024 en un inmueble que habría sido acondicionado con insumos y equipos médicos para practicar la intervención ilegal. En el lugar, Rincones Miranda y otras dos personas habrían intentado inicialmente extraer los estupefacientes por las partes íntimas de la víctima, pero al no lograrlo le practicaron una incisión en el abdomen.

Por este mismo caso, la Fiscalía también judicializó a Yuranis Paola Miranda Duarte, quien actualmente se encuentra en etapa de juicio.

El procedimiento comprometió varias venas y provocó un choque hemorrágico que le causó la muerte a la mujer. Cuando la paciente presentó complicaciones de salud, los presuntos responsables habrían huido del lugar, dejándola abandonada y sin brindar información a sus familiares. Posteriormente, la acompañante de la víctima la encontró convulsionando, sin que fuera posible trasladarla a un centro asistencial.

El dictamen pericial estableció que la mujer tenía en su cuerpo 643 gramos de cocaína y marihuana. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputó al médico los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de cómplice. El procesado no aceptó los cargos.