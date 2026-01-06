En las últimas horas hallaron tres personas muertas en varias poblaciones del Nordeste de Antioquia

Antioquia

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, en diálogo con Caracol Radio, informó que ante la información que ha circulado en redes sociales sobre una posible masacre de cinco personas, aseguró que sí han encontrado tres cuerpos sin vida, pero que por el momento ninguno de los homicidios tiene relación entre sí, ya que fueron hallados en tres municipios diferentes, pero aclara que las tres poblaciones son del Nordeste de Antioquia.

El coronel Muñoz manifestó que por ahora están consolidando toda la información para entregar un reporte oficial de los hechos violentos y que la información es preliminar.

“A ver, hay uno que se encontró en Remedios, en el del corregimiento Santa Isabel. Hay otra persona que se encontró en Amalfi, zona rural de Amalfi. Y otro que se encontró en Yalí, en la Vereda Palestina. Esos son los tres que tengo reportados al momento”, manifestó el oficial.

Además, manifestó que por ahora los cadáveres no tendrían relación familiar y que manifiesta que las muertes no estarían relacionadas con el mismo hecho violento, pero la hipótesis inicial indicaría que podría tratarse de disputas entre grupos ilegales.

“No, estos no tienen relación familiar. Sí eran conocidos; había dos que estaban en Amalfi que los conocían en Amalfi, pero los otros no son conocidos ahí de la zona, pero no se habla, pues, de familiares que tengan algún vínculo cercano o un arraigo entre ellos”.

Por ahora se continúa en la recopilación de información importante sobre los hechos violentos. Recordemos que en la zona delinquen disidencias, ELN y Clan del Golfo.