Manizales estará inmersa en el arte de Van Gogh

Manizales

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, ha traído a Manizales un espectáculo multimedia inmersivo de la obra del artista Vincent Van Gogh.

Esta se presenta como una experiencia multisensorial que permite a los visitantes sumergirse, en las obras del genio neerlandés.

Le puede interesar: “ El pastor Trovador” es el ganador del Festival Regional de la trova en la feria de Manizales

La creación del escenario creativo

La exposición, disponible desde este mes de enero en la ciudad, es una creación del artista digital italiano Stefano Fake, que utiliza grandes proyecciones de video y emotivas bandas sonoras para transportar al espectador a una dimensión estética intensa, un contexto extremadamente estimulante para la mente.

Según Isabel Cristina Calvo, Profesional de Planeación de Confa, el objetivo es ofrecer una experiencia multisensorial única.

Le puede interesar: ¿Cómo seguirá el clima en lo que falta de las Ferias de Manizales?

Detalles de la exposición