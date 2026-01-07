“ El pastor Trovador” es el ganador del Festival Regional de la trova en la feria de Manizales

Manizales

Ayer concluyó el Festival Regional de la Trova con el triunfo contundente de Alexis Osorio “El Pastor trovador de Caldas”, quien ahora en el marco de la Feria de Manizales participará en el certamen Nacional que se desarrollará a partir de hoy

El festival nacional se realizará en el barrio el Carmen y La Sultana la gran final del festival regional de la trova será el próximo viernes.

“Ayer concluimos con el Festival Regional de la Trova, donde nos dejó como ganador Alexis Osorio, conocido como el pastor trovador de Caldas, el trovador brilló en toda la tarde no solo enamorando al público, sino dejando tan buena impresión en el jurado que logró poseer su corona”, dijo Leydi Mejía, coordinara del programa de trova de la Feria de Manizales.

Mejía informó en Caracol Radio que ya se surtió la primera fase del festival regional donde ya hay un ganador, que pasa directo en clasificación al festival nacional. Los dos certámenes se realizan en el marco de la Feria de Manizales

El Festival Nacional de la Trova es un evento destacado dentro de la programación de la Feria de Manizales 2026, que se celebra del 3 al 11 de enero de 2026. El festival de trova comenzó el 5 de enero y la gran final nacional se llevará a cabo el viernes 9 de enero en el Parque Ernesto Gutiérrez.