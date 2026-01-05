MOE pide al CNE que investigue una posible trashumancia electoral en 19 municipios del Tolima

Tolima

Preocupado se mostró el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristian Martínez, debido a la alta tasa de inscripción de cédulas en 19 municipios del departamento, de cara a las elecciones de 2026.

Según el coordinador, mientras a nivel nacional se registra una tasa de inscripción de 23,5 personas por cada mil habitantes, en el Tolima hay poblaciones que alcanzan tasas de hasta 60 personas por cada mil habitantes.

Los casos que más preocupan son los de Ataco y Chaparral, que reportan tasas de 60,9 y 60,5 cédulas inscritas para votar por primera vez, respectivamente, por cada mil habitantes. Cifras que resultan alarmantes para las autoridades electorales.

“Nos preocupa mucho el caso de estos municipios por ser del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ya que allí se realizará la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde las zonas rurales elegirán un representante a la Cámara”, manifestó Martínez.

También llama la atención lo que ocurre en la capital del Tolima, Ibagué, que reporta una tasa de 36,9 cédulas inscritas por cada mil habitantes, una cantidad inusual para la ciudad.

Completan la lista de municipios: Suárez, Ambalema, Fresno, Rovira, Villarrica, Herveo, Valle de San Juan, Ortega, Planadas, Alvarado, Rioblanco, Casabianca, San Luis, Coyaima, Coello y Líbano.

“Nuestra hipótesis, que debe ser directamente corroborada por las autoridades, es que en estos municipios podría estarse presentando una migración interna, trasladando personas de zonas urbanas a puestos de votación rurales para que puedan votar. Sin embargo, esto debe ser revisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lamentablemente no ha hecho gran cosa”, aseveró el coordinador de la MOE.

Si bien todavía no se puede hablar de trashumancia electoral, el coordinador de la MOE sostiene que el CNE debería encargarse de esclarecer lo que ocurre en estos 19 municipios del Tolima e incluso anular las inscripciones irregulares de cédulas.

“Esperamos que por fin hagan algo. Es un CNE que es netamente político. Nosotros lo que evidenciamos es que hay comportamientos atípicos, pero es el CNE quien puede determinar la trashumancia”, concluyó Martínez.