Violencia en el Catatumbo enciende alertas por el proceso electoral en Norte de Santander

El recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, especialmente en municipios como Tibú y El Tarra, encendió las alertas frente al normal desarrollo del proceso electoral en Norte de Santander.

Así lo advirtió Jairo Oviedo, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el departamento, quien señaló a Caracol Radio que las acciones violentas entre grupos armados se han intensificado en corredores estratégicos como Tibú–La Gabarra y Tibú–El Tarra, generando una grave emergencia humanitaria.

“Vemos con mucha preocupación el incremento de las acciones del conflicto armado en el Catatumbo, lo que contradice los anuncios de una supuesta tregua y nos obliga a prender las alarmas frente al desarrollo del debate electoral”, aseguró Oviedo.

El director de la MOE recordó que esta situación ya está teniendo efectos directos sobre la vida cotidiana de las comunidades, como ocurrió en Teorama, donde fueron suspendidas las ferias y fiestas de inicio de año por razones de seguridad.

“Estas situaciones afectan la vida de los ciudadanos, hay confinamiento, desplazamientos y una altísima condición de vulnerabilidad en muchas familias”, agregó.

Aunque hasta el momento no se han reportado amenazas directas contra aspirantes al Congreso en el departamento, Oviedo advirtió que varios partidos políticos han manifestado, en los consejos de garantías electorales, no contar con condiciones suficientes para realizar actividades proselitistas en el Catatumbo.

“Más allá de los anuncios de seguridad, es muy difícil pensar que exista confianza plena de la comunidad para salir a votar en medio de una crisis humanitaria que ya completa más de un año”, afirmó.

Desde la MOE reiteraron el llamado a las autoridades para que se priorice el restablecimiento del orden público, se garantice la protección de la población civil y se creen las condiciones necesarias para que el proceso electoral pueda desarrollarse con normalidad en esta zona del país.