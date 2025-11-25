Intentando esconderse: así llegó Wilmar Mejía a Colombia tras polémica con disidencias

En medio de un nuevo capítulo de tensión dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el funcionario Wilmar Mejía se ha convertido en la figura central de una serie de denuncias sobre presuntas presiones internas dirigidas a oficiales de inteligencia.

En medio de la polémica Caracol Radio conoció que Mejía se encontraba fuera del país, por lo cual alcanzamos a llegar al aeropuerto en el momento de su llegada, aunque fue imposible obtener respuestas a nuestras preguntas, pues solo se limitó a decir que “no estaba autorizado para hablar de nada”.

El funcionario llegó al país solo, se encontró en una farmacia dentro del aeropuerto con un hombre al parecer de confianza o de seguridad, quien le brindó un tapabocas, unas gafas y una gorra para esconder su identidad al salir del lugar.

Por qué es investigado Mejía

Según testimonios y audios revelados por personal del mismo DNI, Mejía habría solicitado información para involucrar a generales activos y retirados en supuestos seguimientos al presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con al menos cinco oficiales, desde hace meses se vienen registrando irregularidades en procesos de ascenso, pruebas de polígrafo y filtraciones internas, que atribuían a decisiones de contrainteligencia.

En sus declaraciones señalan que, durante las entrevistas y polígrafos, se les preguntaba específicamente por generales de alto rango y por presuntas operaciones ilegales contra el Ejecutivo.

Todo esto cuando se conocieron archivos que vinculan al funcionario con reuniones y nexos con las disidencias de alias ‘Calarcá’.