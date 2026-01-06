Video | Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora: así fue su segundo gol del año

Luis Javier Suárez sigue demostrando el gran nivel en el fútbol portugués. En el su segundo partido del año, volvió a marcar gol y fue el encargado de abrir el marcador en el duelo ante Guimaraes, correspondiente a la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal.

El atacante colombiano vive un gran momento con Sporting, tras su llegada al equipo en julio del 2025, en el que ha asumido un papel protagonista, Luis Javier Suárez llega a 20 goles en 28 partidos disputados, imponiendo así una asombrosa cifra en comparación con los delanteros colombianos.

Así fue el gol de Luis Javier Suárez

Muy fiel a su estilo goleador, el samario se volvió a destacar por su movilidad dentro del área rival. En este duelo ante Guimaraes, Suárez no perdonó la primera oportunidad que tuvo y se coló entre los defensores, tras una asistencia de Trincão, atacó el espacio con inteligencia para poner el 1-0, sobre el minuto 13′ de juego.

Los números del delantero hablan por sí solos y lo postulan como una de las mejores cartas en el ataque de la Selección Colombia con miras en el Mundial. Con la anotación de hoy, el samario marcó su segundo gol del año en dos partidos jugados en apenas 6 días del 2026, sin embargo, Suárez también terminó el año 2025 con triplete, ante Rio Ave.

El ganador de esta llave entre Sporting CP y Guimaraes, avanzará a la final de la Copa de la Liga de Portugal con el vencedor del enfrentamiento que disputarán Benfica y Braga, el 7 de enero, a partir de las 3:00 p.m (hora Colombia).