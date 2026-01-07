Envigado inicia el año escolar con la entrega de 13.800 kits escolares

Envigado inicia el año escolar con la entrega de 13.800kits escolares Foto: Alcaldía Municipal de Envigado

Envigado, Antioquia

La dotación beneficiará a estudiantes de las 14 instituciones del municipio. La entrega de estos elementos se realizará de manera simultánea con el comienzo de las clases.

La inversión destinada a los kits escolares asciende a cerca de $700 millones y hace parte de una estrategia orientada a garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje desde el primer día de clases.

De manera complementaria, la Alcaldía de Envigado adelantará la entrega de nueva dotación de mobiliario para establecimientos educativos, con una inversión superior a $486 millones. Esta incluye sillas para aulas de primera infancia, primaria y bachillerato; puestos de trabajo para primera infancia y docentes; tableros; mesas para laboratorios, bibliotecas y restaurantes escolares, así como muebles de almacenamiento.

En materia de tecnología educativa, el municipio instalará 21 televisores de 75 pulgadas en aulas y laboratorios de 14 sedes educativas, con una inversión que supera los $92 millones, con el objetivo de fortalecer los procesos pedagógicos y el acceso a herramientas audiovisuales.