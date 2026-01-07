Se estima una capacidad de atención a 300 niños con nuevo jardín de Buen Comienzo en San Cristóbal

Medellín, Antioquia

Con un avance del 50% de construcción, el jardín infantil Buen Comienzo Chambacú del corregimiento de San Cristóbal espera ser entregado durante el primer semestre del año. Entre los adelantos de construcción se encuentran revoque, pintura, redes hidrosanitarias, instalación de la cubierta, cimentación de muros de contención, entre otros.

Según la Administración Distrital, la inversión de más de 20 mil millones de pesos equipará la institución con 12 salas de desarrollo, áreas recreativas de uso común, terrazas con acceso a zonas verdes cercanas y espacios de bienestar: nutrición, enfermería y lactancia.

Con una edificación de tres pisos y un área total de 3.283 metros cuadrados, se estima una capacidad de atención a 300 niñas y niños entre los 0 y los 5 años durante su operación.

Lea también: Gobernador insiste en retiro de Wilmar Mejía de la UdeA tras ratificación de suspensión.

Este proyecto de Buen Comienzo forma parte de los ocho nuevos jardines infantiles que tendrá Medellín, de los cuales otros tres también están en ejecución en distintos sectores de la ciudad: Robledo, Villa Hermosa y San Sebastián de Palmitas.

Periodos de permanencia de Buen comienzo

Cabe destacar que continúa la permanencia de los programas alimenticios y pedagógicos de la entidad en Medellín durante Año Nuevo con el objetivo de prevenir la desnutrición infantil en la región.