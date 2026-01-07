Condenan a casi 56 años de prisión a dos hombres por masacre de cinco personas en Andes

Andes, Antioquia

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 56 años y 9 meses de prisión a Juan Pablo Tobón Álvarez, alias “Reblujo”, y Juan Manuel Lora Quiroz, alias “Lora”, por su responsabilidad en el crimen de cinco personas ocurrido el 16 de febrero de 2021 en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en el municipio de Andes, suroeste antioqueño.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hoy condenados, junto a otros integrantes del grupo delincuencial “La Oficina”, llegaron armados al inmueble, donde intimidaron al administrador y a varios trabajadores, les quitaron los teléfonos celulares y los obligaron a dirigirse a los alojamientos, donde los forzaron a lanzarse al suelo.

Durante los hechos, una de las víctimas fue sometida a actos de tortura, le cortaron las orejas y posteriormente le causaron la muerte. A las demás personas les dispararon con armas de fuego.

Según las investigaciones de las autoridades, en el crimen, cuatro personas fueron asesinadas por impactos de arma de fuego y dos más resultaron gravemente heridas.

Tras valorar el material probatorio presentado en el juicio oral, el juez declaró a Tobón Álvarez y a Lora Quiroz responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas las conductas agravadas, además del delito de tortura.