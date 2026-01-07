Antioquia llegó a 200 personas lesionadas por pólvora tras nuevo caso en un menor

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia confirmó que el departamento alcanzó 200 personas lesionadas por pólvora en la temporada 2025–2026, luego de reportarse un nuevo caso en Medellín.

Según el consolidado de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado por el Instituto Nacional de Salud, el caso más reciente corresponde a un menor de 14 años que sufrió daño ocular tras la entrada de un volador a su vivienda en Medellín.

Balance de lesiones en la temporada

Con este reporte, el departamento acumula 200 personas lesionadas, de las cuales 65 son menores de edad y 135 adultos. El informe oficial da cuenta además de 19 amputaciones y 23 casos de daño ocular, cifras que reflejan la gravedad de las lesiones asociadas al uso de pólvora pirotécnica.

Las partes del cuerpo más afectadas incluyen manos, cara y miembros superiores, de acuerdo con el registro departamental.

Comparativo frente a la temporada anterior

El consolidado evidencia un incremento del 33,3 % frente a la temporada 2024–2025, cuando se reportaron 150 casos de personas lesionadas por pólvora en Antioquia.

Las autoridades precisaron que, durante la temporada actual, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

Ocupación total en unidades de quemados

La Gobernación informó que la ocupación de las unidades de quemados en el departamento se encuentra al 100 %, tanto en servicios para adultos como para población pediátrica, situación que mantiene en alerta al sistema de salud.

Desde la administración departamental reiteraron el llamado a la prevención y a no utilizar pólvora, con el objetivo de reducir nuevas lesiones en lo que resta de la temporada.