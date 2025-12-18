Cabezas de lista al Senado en 2026 exponen sus visiones sobre la paz, la seguridad y la corrupción

En El Gran Reto 2026 de 10AM de Caracol Radio, las cabezas de lista al Senado de la República para las elecciones de 2026, Sofía Gaviria (Partido Oxígeno), Gustavo García (Coalición Frente Amplio Unitario), Gloria Gaitán (Coalición Fuerza Ciudadana), Carlos Fernando Motoa (Partido Cambio Radical), Martha Peralta (Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS) y Enrique Gómez (Movimiento de Salvación Nacional), expusieron sus posturas sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia y el papel del Congreso en su solución. La discusión, marcada por la polarización y acusaciones mutuas, también dejó espacio para la presentación de propuestas y visiones de futuro.

La ‘Paz Total’ y seguridad

El tema de la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro fue uno de los puntos más álgidos del debate, generando fuertes críticas y defensas.

Gustavo García, exviceministro del Interior, reconoció que la política de paz “no ha sido exitosa” a pesar de tener un enfoque correcto en su concepto, al buscar la territorialización de las discusiones. Sin embargo, señaló que le ha “faltado método” y propuso combinar elementos de la seguridad democrática, el acuerdo de Juan Manuel Santos y el modelo actual, enfatizando la necesidad de abordar la pobreza, la falta de transformación territorial y las oportunidades de economías legales para los jóvenes. Argumentó que la paz no se logrará con soluciones inmediatas y rápidas, sino con un enfoque integral que incluya la descentralización de recursos.

Sofía Vergara, exsenadora y presidenta de la Federación de Víctimas de Colombia, se mostró en desacuerdo con los procesos de paz actuales, calificando el pacto de La Habana como un “lavado de activos” y un “negocio descarado de espaldas a las víctimas y al pueblo colombiano”. Afirmó que el país dijo no en el plebiscito y que la violencia actual es la más alta en mucho tiempo, con un reclutamiento de niños sin precedentes. Cuestionó que el gobierno Petro haya “elegido con los criminales de las FARC” y con la corrupción.

Carlos Fernando Motoa, senador desde 2010, coincidió en el fracaso de la ‘Paz Total’, atribuyendo la responsabilidad al gobierno por “debilitar a las fuerzas militares” y “proteger a los criminales”. Recordó la protección a las disidencias de las FARC y la suspensión de órdenes de captura en diálogos sin método ni verificación internacional.

Marta Peralta, senadora y presidenta de su partido, defendió al gobierno como “legítimo” y “del pueblo”, afirmando que ha llegado a lugares donde antes no había política de gobierno.

Noticia en desarrollo