Multa por no ser jurado de votación en octubre 2025: elecciones de Juventudes, fecha y detalles

En octubre de 2025 se celebrarán en Colombia las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventudes, un proceso en el que miles de ciudadanos están llamados a participar como jurado de votación.

Los Consejos de Juventudes son espacios creados bajo la Ley 1622 de 2013 y modificados por la Ley 1885 de 2018, y tienen como propósito representar a este sector de la población ante las autoridades locales, departamentales y nacionales.

La Registraduría Nacional reiteró que el rol de los jurados es obligatorio, ya que son pieza clave para garantizar la transparencia y participar en el conteo final de los sufragios. Quienes no cumplan con esta responsabilidad enfrentarán sanciones económicas y administrativas.

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que no asistan a la mesa de votación se exponen a una multa que puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Además, podrían ser reportados en las entidades en las que trabajan. La entidad hizo un llamado a consultar las listas publicadas en la página oficial para confirmar si fueran seleccionados.

A continuación detallamos las sanciones, fecha de elecciones de Consejo de Juventudes y lo que debes saber de esta jornada.

Fecha de elecciones en 2025

Según el calendario de la Registraduría, la jornada electoral del Consejo de Juventudes está programada para el 19 de octubre de 2025 en todo el territorio nacional. En total, fueron escogidos 100.687 jurados, entre profesores y estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación media y superior.

La entidad detalló que dentro de este grupo se encuentran 18.134 menores de edad y 82.553 adultos, quienes tienen el deber de acompañar el proceso.

Multa por no ser jurado de votación en Consejo de Juventudes

Quienes no cumplan con esta responsabilidad, sin excusa justificada, se expondrá a sanciones. En el caso de los funcionarios públicos, podrían enfrentar un proceso disciplinario e incluso la destitución del cargo. Los particulares deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), equivalentes a $14.235.000.

Para el caso de los menores de edad seleccionados como jurados, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en sus comunidades. El cumplimiento de esta labor será verificado por el rector de la institución educativa a la que asista.

Los jurados que trabajen en entidades públicas o privadas tienen derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá ser solicitado dentro de los 45 días posteriores a la jornada electoral. Para los estudiantes menores de edad, se reconocerán 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

¿Cómo verificar si soy jurado de votación en Bogotá?

La Registraduría recordó que, desde el pasado 3 de septiembre, cualquier ciudadano puede consultar en la página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) si fue seleccionado.

Basta con ingresar a la sección “Electoral” y dar clic en la opción “Consulta Jurado de Votación”. Allí se publicará no solo el listado de seleccionados, sino también el lugar, la hora y la fecha de las capacitaciones.

Conviene destacar que, las capacitaciones para jurados se realizarán en dos ciclos: del 29 de septiembre al 3 de octubre y del 14 al 17 de octubre.