Es oficial: Beele cantará en uno de los conciertos del Carnaval de Barranquilla 2026

El artista barranquillero, Beele, será uno de los artistas invitados para cantar en uno de los conciertos del Carnaval de Barranquilla 2026. Así quedó confirmado en una llamada con el alcalde Alex Char.

“Mi emoción en estos momentos se desborda con locura y pensar en el hecho de verlo como ese sueño de poder cantarle a toda Barranquilla, una sola voz, va a ser inolvidable”, dijo Beele.

Hay que recordar que, en noviembre del año 2025, el alcalde Alex Char publicó un video en donde se ve hablando con el artista Beele dialogando sobre la posibilidad de cantar en el Carnaval.

Otros artistas en el Carnaval

Beele se suma a Juan Luis Guerra, Kapo, Grupo Niche y otros artistas que tendrán una presentación en algunos de los conciertos en el marco del Carnaval de Barranquilla.