600 nuevos policías llegaron al Cauca para reforzar la seguridad del departamento

Popayán, Cauca

La Policía Nacional confirmó la llegada de 600 nuevos policías al departamento del Cauca, para reforzar la seguridad en los 42 municipios y apoyar el trabajo operativo en las zonas más afectadas por los recientes hechos de orden público.

De acuerdo con la institución, los uniformados serán distribuidos en las 37 estaciones y 11 subestaciones de Policía, teniendo en cuenta los indicadores del delito y las condiciones de seguridad de cada zona del departamento.

En materia de movilidad, la Policía informó que la vía Panamericana contará con un despliegue especial del denominado Plan Cauca, con apoyo tecnológico y capacidad de reacción inmediata en este corredor vial que comunica con el departamento de Nariño y el Valle del Cauca.

La llegada del nuevo personal responde a solicitudes realizadas por las administraciones municipales y las comunidades, explicó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

“Son más de 600 hombres y mujeres que llegan para proteger a la población y reforzar la seguridad en todo el Cauca”, señaló el mandatario.

Las autoridades confirmaron que el norte del departamento será una de las zonas priorizadas, especialmente municipios como: Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y Miranda, donde se han incrementado los hechos de orden público y las problemáticas asociadas al pandillismo.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Región de Policía Número 4, indicó que este refuerzo permitirá mejorar la presencia policial y la capacidad de respuesta frente a los delitos que afectan a la región.

“Vamos a trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para evitar afectaciones a la vida y enfrentar a los grupos delincuenciales que operan en el departamento”, afirmó el oficial.

Con este refuerzo, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en los municipios priorizados y mejorar la respuesta frente a los hechos de violencia que se registran en el Cauca.

