Figura de Selección Colombia enciende las alarmas por un fuerte golpe en la cabeza: así se encuentra

Alarmas encendidas en la Selección Colombia por cuenta de una de sus figuras. Fue un accidentado cierre de año por los problemas que sufrieron jugadores como Kevin Mier y Daniel Muñoz, y parece que la historia se repite.

Todo este tipo situaciones llenan de preocupaciones al cuerpo técnico de la Tricolor, recordando que este 2026 es año Mundial y el seleccionador Néstor Lorenzo confía en tener su plantel completo para cumplir con “la mejor presentación en la historia de Colombia”.

Lerma enciende las alarmas por un fuerte golpe en la cabeza

El pasado domingo 4 de enero, Jefferson Lerma sufrió un fuerte golpe de la cabeza durante el partido que enfrentó al Crystal Palace con el Newcastle en la Premier League. Frente a esto, tuvo que dejar el campo de juego.

En la previa del partido frente al Aston Villa, programado para el miércoles 7 de enero, el entrenador Oliver Glasner dio detalles respecto al estado médico del experimentado mediocampista y su tiempo estimado de regreso a las canchas.

“Jefferson Lerma está fuera del partido por conmoción cerebral y seguirá el protocolo en estos casos”, sentenció el alemán ante los medios de comunicación. Es preciso recordar que al presentarse este tipo de situaciones, la FA exige “un retorno gradual y escalonado” para el jugador, iniciando con supervisión médica por 24 horas y trabajos ligueros durante las 48 horas siguientes. Es por lo anterior que todavía no puede sumar minutos.

Finalmente, Glasner dio detalles sobre el regreso de Lerma: “Estará disponible para el partido contra Sunderland”. En este orden de ideas, el mediocampista podrá tener actividad el próximo sábado 10 de enero frente al Macclesfield, en duelo por la tercera ronda de la FA Cup.

