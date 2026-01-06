Desde el 7 de enero se reactivan las jornadas especiales para trámite de pasaportes en Bucaramanga

Bucaramanga

La Oficina de Pasaportes en Santander anunció el reinicio de las jornadas especiales para la asignación de citas en Bucaramanga a partir del próximo miércoles 7 de enero de 2026. Estas jornadas se realizarán en el coliseo Vicente Díaz Romero, en el horario habitual de 2:00 a 4:00 p.m.

De acuerdo con la entidad la atención regular al público ya retornó el lunes 5 de enero de 2026, fecha en la que también volverá a implementarse la estrategia “Tardes de Provincia”, orientada a facilitar el acceso a los servicios de pasaportes a ciudadanos provenientes de municipios distintos al área metropolitana de Bucaramanga.

La Oficina de Pasaportes de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte de manera permanente los canales oficiales de la Gobernación, planifique sus trámites con anticipación y tenga en cuenta las fechas establecidas para el reinicio de estas actividades.