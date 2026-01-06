Bucaramanga

Desde el 7 de enero se reactivan las jornadas especiales para trámite de pasaportes en Bucaramanga

La atención regular retomó el 5 de enero. Conozca aquí los horarios y días de servicio.

Desde el 7 de enero se reactivan las jornadas especiales para trámite de pasaportes en Bucaramanga

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

La Oficina de Pasaportes en Santander anunció el reinicio de las jornadas especiales para la asignación de citas en Bucaramanga a partir del próximo miércoles 7 de enero de 2026. Estas jornadas se realizarán en el coliseo Vicente Díaz Romero, en el horario habitual de 2:00 a 4:00 p.m.

De acuerdo con la entidad la atención regular al público ya retornó el lunes 5 de enero de 2026, fecha en la que también volverá a implementarse la estrategia “Tardes de Provincia”, orientada a facilitar el acceso a los servicios de pasaportes a ciudadanos provenientes de municipios distintos al área metropolitana de Bucaramanga.

Lea también: ¡Atentos! Así quedó la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga

La Oficina de Pasaportes de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte de manera permanente los canales oficiales de la Gobernación, planifique sus trámites con anticipación y tenga en cuenta las fechas establecidas para el reinicio de estas actividades.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad