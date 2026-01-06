Por riesgo de desabastecimiento, activan dos carrotanques en Santander

Bucaramanga, Santander

La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Santander informó que durante esta semana entrarán en operación dos carrotanques entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de atender el riesgo de desabastecimiento de agua en el departamento.

Estos carrotanques estarán destinados a abastecer a los municipios cuyo recurso hídrico se encuentra en riesgo, entre ellos Barichara, Aratoca, Los Santos, Suaita y Cabrera.

“Ya el día de ayer se envió un carro tanque al municipio de Barichara. Está siendo apoyado por la defensa civil seccional Santander que hace parte del sistema departamental de gestión del riesgo. De la misma manera, entre hoy y mañana se estará apoyando el municipio de Aratoca”, aseguró Pedro Conde, coordinador de la sala de crisis de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Santander.

Aunque en los últimos días se ha registrado un leve alivio de las condiciones secas en algunas zonas del departamento, con lluvias reportadas en municipios como Charta, Zapatoca, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Málaga y Carcasí, las autoridades aclararon que Santander continúa atravesando la primera temporada seca del 2026, por esta razón, se mantienen activados los planes de contingencia y los protocolos de respuesta junto a los consejos municipales de gestión del riesgo, las empresas prestadoras del servicio de acueducto y los organismos de socorro.