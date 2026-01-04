En qué casos se podría pensionar un hombre colombiano de 65 años: Así funciona el Pilar Contributivo / MixMedia

Aunque la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro fue aprobada por el Congreso, el nuevo sistema aún no ha entrado en vigor y siguen aplicando las reglas tradicionales del régimen pensional (Ley 100 de 1993).

Sin embargo, el proyecto plantea cambios importantes, a través de un modelo de cuatro pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Voluntario. Cada uno responde a diferentes situaciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores.

¿Qué es el pilar contributivo?

De acuerdo con la reforma pensional, el Pilar Contributivo es aquel componente central que habla del sistema de pensiones y que agrupa a trabajadores con capacidad de pago ya sean dependientes, independientes o servidores públicos, para que, mediante sus cotizaciones obligatorias, accedan a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, combinando un fondo común para sus ingresos. Su objetivo es financiar una pensión digna al finalizar la vida laboral, integrando aportes a diferentes administradoras.

¿Cómo funciona el pilar contributivo?

Aportantes: Trabajadores formales, independientes y servidores públicos que realizan cotizaciones regulares.

Doble Componente:

Prima Media (Colpensiones): Las cotizaciones por ingresos hasta cierto tope van a un fondo común administrado por Colpensiones.

Las cotizaciones por ingresos hasta cierto tope van a un fondo común administrado por Colpensiones. Ahorro Individual (Fondos Privados): La parte del salario que excede ese tope se destina a una cuenta de ahorro individual en un fondo privado.

La parte del salario que excede ese tope se destina a una cuenta de en un fondo privado. Pensión Final: Al pensionarse, la mesada pensional se calcula sumando lo que reconoce Colpensiones por el componente de prima media y lo que genera el ahorro individual.

Al pensionarse, la mesada pensional se calcula sumando lo que reconoce Colpensiones por el componente de prima media y lo que genera el ahorro individual. Beneficios: Permite acceder a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

¿En qué casos se puede pensionar un hombre de 62 años?

Un hombre en Colombia se puede pensionar a los 62 por vejez si cumple los requisitos de semanas cotizadas, en la normativa de nuestro país esto es, generalmente, al cumplirse 1300 semanas en Colpensiones o un capital suficiente en fondos privados para una renta vitalicia, o bajo excepciones como la pensión de vejez por hijo con discapacidad (incluso con menos semanas).

Si no cumple los requisitos de semanas, puede optar por una Pensión de Garantía Mínima (si tiene unas 1150 semanas) o la Devolución de Saldos/Indemnización Sustitutiva (dependiendo del fondo).

Casos específicos en los que se puede pensionar antes de los 62 años:

En Colombia esto se puede hacer por diversos motivos, uno de ellos es principalmente por invalidez, es decir, pérdida de capacidad laboral mayor al 50% y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años o en fondos privados si tiene capital suficiente para una pensión mínima del 110% del SMMLV, financiando una renta vitalicia o con el Bono Pensional.

También aplica para padres de hijos con discapacidad que dependan económicamente, cumpliendo requisitos específicos como cumplir con las semanas mínimas de cotización (1300 semanas).