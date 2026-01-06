Precio del CAFÉ en Colombia tuvo un GRAN AUMENTO para HOY, 6 de enero, según Federación de Cafeteros

Durante el año 2025 se evidenció una mejora en la industria del café, esto debido al incremento de las exportaciones de este grano hacia el extranjero, principalmente orientadas hacia Estados Unidos, donde Colombia se hizo con una parte importante del mercado que fue descubierta por Brasil, uno de los principales competidos en dicha industria.

Los cambios se empezaron a evidenciar cuando Estados Unidos tomó la decisión de establecer nuevas tarifas arancelarias a diferentes productos que no son cultivados en su país, siendo uno de ellos el café. Sin embargo, dichas tarifas no fueron impuestas a todos los países en la misma magnitud, y esta fue la razón por la que Colombia logró sacar ventaja.

Lea también: Gobernador del Huila garantiza seguridad en 2026 y resalta estabilidad económica del departamento

Aumento del valor y producción de café

Dentro de los logros que se obtuvieron durante el 2025, resaltó el importante incremento en la producción cafetera de Colombia, pues se produjeron 14,8 millones de sacos de 60 kilogramos, es decir, la mayor producción en más de tres décadas.

Adicionalmente, este incremento de la producción se vio acompañada de un importante aumento en los precios de la carga de café, pues durante el mes de octubre, esta logró sobrepasar la barrera de los $3 millones de pesos por la carga de 125 kilogramos. Sin embargo, con el paso de los días este valor volvió a disminuir.

Le podría interesar: Ibagué se une para blindar su economía frente al nuevo salario mínimo de 2026

Precio de la carga de café HOY

El precio de la carga de café tuvo un importante incremento para el día de hoy, luego de que abriera la semana con una leve disminución de $10.000 pesos. Se trataría de un incremento cercano a los $100.000 COP, gracias al cual, se radicaría por encima de los $2.8 millones de pesos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros, el valor de la carga de 125 kilogramos de café referencia FR 94, se estableció para hoy 6 de enero en $2′800.000 pesos colombianos. Mientras tanto, la pasilla contenida en el pergamino continúa en $10.000 pesos.

Lea también: Precio del dólar HOY en Colombia, 6 de enero, según el TRM del Banco de la República: ¡Nueva caída!

Precio de la carga de Café en ciudades de Colombia

ARMENIA:Carga 2,800,500 // Kilo 22,404 // Arroba 280,050

2,800,500 22,404 280,050 BOGOTÁ:Carga 2,799,250 // Kilo 22,394 // Arroba 279,925

2,799,250 22,394 279,925 BUCARAMANGA:Carga 2,798,875 // Kilo 22,391 // Arroba 279,888

2,798,875 22,391 279,888 BUGA:Carga 2,801,250 // Kilo 22,410 // Arroba 280,125

2,801,250 22,410 280,125 CHINCHINÁ:Carga 2,800,375 // Kilo 22,403 // Arroba 280,038

2,800,375 22,403 280,038 CÚCUTA:Carga 2,798,375 // Kilo 22,387 // Arroba 279,838

2,798,375 22,387 279,838 IBAGUÉ:Carga 2,799,625 // Kilo 22,397 // Arroba 279,963

2,799,625 22,397 279,963 MANIZALES:Carga 2,800,375 // Kilo 22,403 // Arroba 280,038

2,800,375 22,403 280,038 MEDELLÍN:Carga 2,799,625 // Kilo 22,397 // Arroba 279,963

2,799,625 22,397 279,963 NEIVA:Carga 2,798,750 // Kilo 22,390 // Arroba 279,875

2,798,750 22,390 279,875 PAMPLONA:Carga 2,798,500 // Kilo 22,388 // Arroba 279,850

2,798,500 22,388 279,850 PASTO:Carga 2,798,500 // Kilo 22,388 // Arroba 279,850

2,798,500 22,388 279,850 PEREIRA:Carga 2,800,375 // Kilo 22,403 // Arroba 280,038

2,800,375 22,403 280,038 POPAYÁN:Carga 2,800,625 // Kilo 22,405 // Arroba 280,063

2,800,625 22,405 280,063 SANTA MARTA:Carga 2,802,125 // Kilo 22,417 // Arroba 280,213

2,802,125 22,417 280,213 VALLEDUPAR:Carga 2,799,750 // Kilo 22,398 // Arroba 279,975

Otras noticias: Las 4 empresas de café que más venden en Colombia: juntas superan 1.263.000 millones en ingresos