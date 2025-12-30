Ibagué se une para blindar su economía frente al nuevo salario mínimo de 2026

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, lideró un encuentro estratégico con los principales gremios económicos de la ciudad con el fin de enviar un mensaje de unidad y tranquilidad ante los desafíos financieros del próximo año. La mandataria destacó que, más que preocupación, existe una ocupación real por parte de la administración para trabajar de la mano con tenderos, emprendedores, madres cabeza de familia y profesionales independientes que mueven la economía local. El objetivo central es blindar la capital musical mediante una articulación sólida entre el sector público y el privado.

Durante la reunión, se anunció la creación de mesas técnicas institucionales para analizar integralmente los efectos que tendrá el nuevo Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en 2026. Estas mesas buscan obtener una visión completa sobre el impacto económico a corto, mediano y largo plazo, permitiendo diseñar estrategias que mitiguen las posibles afectaciones tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía en general. Las autoridades enfatizaron que se realizará una vigilancia estricta al cumplimiento de estas proyecciones para garantizar la estabilidad del territorio.

Entre las acciones concretas discutidas, se resaltó la importancia de utilizar herramientas locales para aliviar la carga financiera de los habitantes. Esto incluye el análisis de las tarifas del transporte público y el fortalecimiento de los incentivos tributarios que la Alcaldía de Ibagué ofrece actualmente para fomentar la generación de empleo. La intención es que estas variables actúen como un contrapeso ante las presiones económicas nacionales, asegurando que el desarrollo productivo de la ciudad no se detenga.

Finalmente, la alcaldesa confirmó que la primera gran mesa técnica con todos los sectores productivos se llevará a cabo el próximo 5 de enero. Este espacio servirá para formalizar la hoja de ruta de 2026 y reafirmar el compromiso de un gobierno que busca estar presente en cada sector de la economía. Con este llamado a la cohesión, la administración municipal pretende que todos los ibaguereños sientan el respaldo de una gestión enfocada en proteger el bienestar social y el dinamismo empresarial de la ciudad.