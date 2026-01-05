Gobernador del Huila garantiza seguridad en 2026 y resalta estabilidad económica del departamento

El gobernador del Huila aseguró que en 2026 el departamento mantiene refuerzos de seguridad en vías y frontera con el Cauca, y destacó avances en empleo, reducción de pobreza e inversión en salud.

El gobernador del Huila envía un mensaje de tranquilidad a los huilenses y a quienes visitan el departamento, al asegurar que en este inicio de 2026 están dadas las condiciones de seguridad para transitar sin inconvenientes por los principales corredores viales y municipios de la región.

Según el mandatario, el Ejército y la Policía mantienen presencia permanente en las carreteras, con puestos de control fijos y patrullajes continuos, lo que permite garantizar la movilidad y la seguridad ciudadana en todo el territorio huilense. “Hoy se puede caminar a lo largo y ancho del departamento con confianza”, afirma.

En cuanto a la frontera con el departamento del Cauca, el gobernador señala que se ejecuta un plan de contención reforzado en este corredor estratégico, considerado históricamente vulnerable. En la zona operan unidades del FUDRA, la Policía Nacional y autoridades locales, con el acompañamiento activo de la comunidad, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mantener la estabilidad en los municipios limítrofes.

Frente al balance de gestión, el mandatario destaca que el Huila inicia 2026 con indicadores positivos en materia económica y social. Resalta que el desempleo se mantiene por debajo de la media nacional y que los índices de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, continúan en descenso. Asimismo, subraya el buen comportamiento de los sectores productivos y el dinamismo de la economía departamental.

Finalmente, el gobernador se refiere a las inversiones del Gobierno Nacional en el Huila, especialmente en el sector salud, donde se destinan cerca de 280 mil millones de pesos para fortalecer la atención preventiva, la medicina familiar, la infraestructura hospitalaria, la dotación y los vehículos medicalizados en varios municipios. No obstante, advierte que aún existen compromisos pendientes en otros sectores, los cuales asegura seguirá gestionando ante el Gobierno Nacional durante 2026.