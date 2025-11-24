Por una camiseta de fútbol intentaron agredir con arma blanca un hombre en Armenia

Armenia

No hay derecho, en Armenia amenazaron e intimidaron un hombre que trabaja como voluntario en una fundación que atiende adultos mayores porque portaba una camiseta de un equipo de fútbol que no es del Deportes Quindío

A través de redes sociales Julio Velasco director de la Casa del Peregrino de Armenia ubicada en la calle 27 N° 14-28 en el barrio Parque Uribe, que atiende adultos mayores vulnerables denunció intento de agresión a uno de los voluntarios del lugar.

En la denuncia indica “el viernes 21 de noviembre a las 3.p.m. En la Casa del Peregrino de Armenia, se presentó un intento de violación a la propiedad privada, por parte de 2 personas, que intentaron ingresar a la fuerza, con el propósito de agredir uno de los voluntarios que ayuda en este programa porque portaba la camiseta de un equipo de fútbol diferente a la del Quindío”

Y agrega “Por la fuerza se les impidió el ingreso de los sujetos que portaban armas blancas y amenazaron que de no entregarles la camiseta regresarían a imponer su ley a bala, pues “El Parque Uribe les pertenece” acto seguido vandalizaron una moto parqueada afuera y al darse cuenta del reporte telefónico con el Mayor Cuéllar de la Policía, hicieron señas a un cómplice quien llegó en moto y sin portar cascos escaparon del lugar rumbo al parque cafetero.”

La respuesta de la policía fue inmediata, pero los sujetos lograron camuflarse en el centro. Uno de los líderes de las barras justificó a través de un audio a los sujetos y desestimó la versión de las víctimas.

Desde la secretaria de gobierno de Armenia manifestaron que están investigando el hecho denunciado desde la Casa del Peregrino de Armenia.