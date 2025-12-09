¿Qué pasó con el hombre que intentó atracar una mujer en pleno centro de Armenia? les contamos

Armenia

En Armenia en video quedo grabado el momento en el que ciudadanos evitan que una turista extranjera fuera atracada por un hombre con arma blanca, lo insólito es que el agresor no fue capturado por falta de denuncia.

El hecho se presentó en la tarde del sábado 6 de diciembre en un local ubicado en la calle 15 #18-48 en el centro de la ciudad donde un hombre con arma blanca intenta atracar a una mujer y de inmediato varias personas reaccionaron.

Entre ellos un hombre que golpea al presunto ladrón con un casco y luego otros también lanzan golpes al hombre que según el video se va del lugar luego de ser agredido y no poder cometer el atraco.

Precisamente el hombre que en el video se ve que golpea con un casco de la moto al presunto delincuente apareció en un video en redes sociales y señaló “yo creo que ya muchas personas vieron el video anterior que ya lo sacaron por ahí en noticias, por esa cámara de seguridad. Quiero que sepan que no queremos incitar a la violencia, no somos personas violentas, quizás lo que pasó fue por medio instinto en defender a esa persona extranjera que lastimosamente se llevó una imagen muy negativa de la ciudad. Su pareja también estaba super asustado, o sea, no hay cómo criticar ni juzgar porque nadie sabe cómo uno reacciona en esos momentos.

Play/Pause Testigo que evitó atraco en Armenia 01:18 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Y añadió “Desafortunadamente es una situación que nadie está muy exento de ellos y esperemos que quizás en el peor de los casos si alguien o a usted le pasará, ojalá haya alguien dispuesto a defenderlos, ya que pues el tema de seguridad en esta ciudad de Armenia, pues cada vez evidentemente está peor y eso que ahí en ese escenario a una cuadra hay un CAI de la policía, pero no vamos a hacer acusaciones, simplemente agradecerte que todo salió bien, pues la señora la muchacha pues está bien, pero si es muy lamentable esas esas situaciones”

No estamos fomentando la violencia, ojalá no se atrevan a correr riesgos de ese tipo porque esas personas son bastante agresivas y pierden la noción de lo que están haciendo, pero digamos que fue el instinto y gracias a Dios todo salió bien.

Por su parte el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indico “respecto de los hechos donde se presentó una tentativa de hurto. Una vez llegó la policía en reacción ante la solicitud de la comunidad. Las víctimas del delito no se encontraban en el lugar. La reacción fue muy rápida porque esto sucedió en inmediaciones del CAM, donde estaba dispuesta gran parte de la capacidad operativa de la Policía Nacional.

Play/Pause Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia 00:57 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La persona agresora o el delincuente fue identificado plenamente, no contaba con ninguna orden de captura vigente. Se le realizó un comparendo por el porte de arma blanca, arma que fue decomisada.

Y agregó el funcionario “ante la falta de denuncia no fue capturado y se sigue instando a la ciudadanía a que denuncie hechos como estos para una reacción rápida de la policía y que sigan apoyando a los mismos armenios”