Delegaciones de EE.UU., Ucrania y la UE llegan a Ginebra para discutir plan de paz de Trump

La delegación ucraniana, que ha viajado a Ginebra para discutir con el secretario de Estado de EE.UU. el plan de paz del presidente Donald Trump, anunció que se ha reunido este domingo con asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania antes de su encuentro con el jefe de la diplomacia norteamericana.

Andri Yermak, jefe del gabinete del presidente Volodímir Zelenski y cabeza de la delegación ucraniana, señaló en su cuenta de Telegram que se mantuvo una primera reunión con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter).

Se espera que la siguiente reunión, con el plan de 28 puntos sobre la mesa, se lleve a cabo en la sede de la Misión de EE.UU. ante la ONU en Ginebra, donde Marco Rubio estará acompañado del enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y e secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Los puntos del acuerdo

Trump dio a Zelenski un plazo de apenas una semana, hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptar su plan de paz presentado por sorpresa el jueves 20, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la “última oferta”.

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación ante Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio, o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.

Papel de la UE debe quedar reconocido en el plan

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este domingo que el acuerdo de paz en Ucrania refleje “plenamente” el papel central de la Unión Europea.

La mandataria europea enumeró las condiciones para “una paz justa y duradera y la soberanía de Ucrania”.

Entre ellas, Von der Leyen mencionó que en el acuerdo “debe reflejarse plenamente la centralidad de la Unión Europea a la hora de garantizar la paz en Ucrania”.

La política alemana añadió que “Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino” y que el destino europeo que ha elegido “comienza con la reconstrucción del país, su integración en nuestro Mercado Único y nuestra base industrial de defensa, y, en última instancia, su adhesión a nuestra Unión”.

Asimismo, también reiteró que las fronteras “no se pueden cambiar por la fuerza” y que “como nación soberana, no puede haber limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania que dejarían al país vulnerable a futuros ataques y, por lo tanto, también socavarían la seguridad europea”.

Estos puntos también fueron acordados ayer en una declaración de líderes de la UE, Reino Unido, Canadá y Japón.