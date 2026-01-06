Las artes gráficas tienen un lugar especial en la Feria de Manizales

Manizales

ARMA es una plataforma de visibilidad y un espacio de circulación creativa. Y para el 2026, repiten escenario. Se lleva a cabo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, en el sector de El Cable de Manizales, donde esperan contar con la participación de la ciudadanía.

ARMA: La Feria de las Artes Gráficas de Manizales, celebra su quinta edición en el marco de la Feria de Manizales 2026.

Un eje de cultura y creatividad

Este encuentro se llevará a cabo a lo largo de una semana completa, del 5 al 11 de enero, convirtiéndose en una parada obligatoria para residentes y visitantes que buscan una inmersión en el arte impreso y visual.

Más que una simple exposición, ARMA se define como una plataforma esencial de visibilidad y un espacio de circulación creativa.

Su misión principal es conectar directamente a artistas gráficos, ilustradores, diseñadores, editores independientes y colectivos con el público. Facilita la promoción de nuevos talentos, la venta directa de obras originales, fanzines, libros de artista, grabados y otros formatos de arte gráfico, promoviendo la sostenibilidad del ecosistema creativo.

Sede emblemática con significado e historia

Los organizadores de ARMA han decidido repetir el escenario que tan buena acogida ha tenido en años anteriores.

La Feria se desarrollará en los amplios y luminosos espacios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Esta ubicación no es casual: situada estratégicamente en el sector de El Cable, un punto neurálgico de la ciudad, garantiza un fácil acceso y una gran afluencia de público, incluyendo estudiantes, académicos, profesionales del diseño y el arte, y la ciudadanía en general, Cristhian Camilo Bolívar, uno de los exponentes y escritor, destacó la oportunidad que brinda esta feria a escritores y artistas emergentes.

Se prevé una agenda cultural robusta que complemente la muestra comercial y artística, incluyendo talleres abiertos, conversatorios con creadores destacados, demostraciones de técnicas de impresión y actividades lúdicas enfocadas en el fomento de la cultura gráfica en todas las edades.