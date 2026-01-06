Manizales

Las artes gráficas tienen un lugar especial en la Feria de Manizales

La Feria de las Artes Gráficas de Manizales - ARMA celebrará su quinta edición en el marco de la Feria de Manizales 2026. Este espacio cultural se llevará a cabo del 5 al 11 de enero.

ARMA es una plataforma de visibilidad y un espacio de circulación creativa. Y para el 2026, repiten escenario. Se lleva a cabo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, en el sector de El Cable de Manizales, donde esperan contar con la participación de la ciudadanía.

Un eje de cultura y creatividad

Este encuentro se llevará a cabo a lo largo de una semana completa, del 5 al 11 de enero, convirtiéndose en una parada obligatoria para residentes y visitantes que buscan una inmersión en el arte impreso y visual.

Más que una simple exposición, ARMA se define como una plataforma esencial de visibilidad y un espacio de circulación creativa.

Su misión principal es conectar directamente a artistas gráficos, ilustradores, diseñadores, editores independientes y colectivos con el público. Facilita la promoción de nuevos talentos, la venta directa de obras originales, fanzines, libros de artista, grabados y otros formatos de arte gráfico, promoviendo la sostenibilidad del ecosistema creativo.

Sede emblemática con significado e historia

Los organizadores de ARMA han decidido repetir el escenario que tan buena acogida ha tenido en años anteriores.

La Feria se desarrollará en los amplios y luminosos espacios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Esta ubicación no es casual: situada estratégicamente en el sector de El Cable, un punto neurálgico de la ciudad, garantiza un fácil acceso y una gran afluencia de público, incluyendo estudiantes, académicos, profesionales del diseño y el arte, y la ciudadanía en general, Cristhian Camilo Bolívar, uno de los exponentes y escritor, destacó la oportunidad que brinda esta feria a escritores y artistas emergentes.

Se prevé una agenda cultural robusta que complemente la muestra comercial y artística, incluyendo talleres abiertos, conversatorios con creadores destacados, demostraciones de técnicas de impresión y actividades lúdicas enfocadas en el fomento de la cultura gráfica en todas las edades.

