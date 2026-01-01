Con nuevas tecnologías Manizales busca fortalecer la seguridad en la ciudad en el 2026

Manizales

La Secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez dio a conocer el balance de las actividades realizadas durante el 2025 y los planes y estrategias para el 2026 de cara a garantizar la seguridad en el territorio

Destacó que desde la administración municipal continúan con su compromiso con la seguridad, la convivencia y la protección de los derechos humanos, presentando resultados y nuevas estrategias ambiciosas para 2026.

Avances en seguridad

Recuperación de Cámaras de Seguridad: Durante 2025, se logró reactivar la operatividad de 470 cámaras de seguridad , esenciales para la investigación de delitos y la recuperación de vehículos robados.

Durante 2025, se logró reactivar la operatividad de , esenciales para la investigación de delitos y la recuperación de vehículos robados. Innovación con Inteligencia Artificial: Se iniciará la instalación de las primeras cámaras con inteligencia artificial . Esta tecnología permitirá analizar datos de los organismos de seguridad en tiempo real para identificar delincuentes, haciendo la prevención y el control más eficientes y efectivos, según Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, secretaria del Interior.

Se iniciará la instalación de las primeras . Esta tecnología permitirá analizar datos de los organismos de seguridad en tiempo real para identificar delincuentes, haciendo la prevención y el control más eficientes y efectivos, según Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, secretaria del Interior. Creación del Grupo GOES: Por primera vez en la historia de la Policía Metropolitana, se conformará el Grupo GOES (Grupos de Operaciones Especiales), una unidad con un número significativo de policías especializados en operaciones urbanas para mejorar la seguridad en la ciudad.

Estrategias de prevención