“Trump dice a los líderes extranjeros que esto también les puede pasar”: Experto en seguridad

Richard Downie, experto en asuntos de seguridad internacional, política exterior y ciberseguridad, habló en 6AM de Caracol Radio sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y qué lectura tiene esta decisión de cara a la política internacional estadounidense.

Fotos del traslado de Nicolás Maduro: ¿Qué busca transmitir Trump?

Las fotos del traslado de Nicolás Maduro, desde su captura en medio de un operativo militar de alto nivel en su fortaleza en Venezuela, a través de varios medios de transporte, le han dado la vuelta al mundo.

El dictador venezolano aparece en algunas de estas imágenes con sus ojos y oídos cubiertos, llevando únicamente una sudadera Nike de color blanco, que se ha viralizado tanto como la misma noticia de su captura.

Frente a esto, el experto en seguridad y política internacional, Richard Downie, señaló que “no es el proceso estándar”. El experto explicó que la administración de Trump está enviando un mensaje directo a dos blancos: el público norteamericano y el extranjero, en especial, a los líderes políticos.

“Trump está tratando de mostrar que cumple con lo que dice. Con esa foto intenta mostrar que Maduro un día fue un líder de masas y al siguiente ya está preso con esposas, no puede ver ni puede oír”, puntualizó el experto.

El mensaje de Donald Trump a los presidentes extranjeros

De acuerdo con Richard Downie, el presidente de Estados Unidos está mandando un mensaje propagandístico muy directo a sus interlocutores en la política internacional.

“Los que están con él serán ayudados y los que no... esto es lo que puede pasar con ellos, que está en capacidad de ejecutar una operación tan compleja”, señaló.

El analista destacó que desde distintos frentes, Donald Trump está evocando la “doctrina Monroe”, como lo hizo el presidente Roosevelt. “Los Estados Unidos van a tener el derecho de intervenir en cualquier país si pensamos que hay algo que no está correcto”, explicó sobre dicha postura política.