Analistas de Norte de Santander advierten que Colombia sí enfrenta riesgo de intervención

Norte de Santander.

Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que lanzó señalamientos directos contra Colombia y no descartó una posible intervención, encendieron las alertas entre analistas políticos y académicos de Norte de Santander, quienes advierten que el país no puede subestimar este tipo de mensajes.

Desde esta región de frontera, la docente e investigadora Marina Sierra, experta en procesos de integración regional, aseguró que las afirmaciones del mandatario estadounidense deben leerse como una amenaza real y no únicamente como un discurso político.

“Cuando quien habla tiene un poder militar tan grande, esas declaraciones no pueden tomarse a la ligera. Colombia no está preparada para un escenario de confrontación de ese nivel”, señaló en Caracol Radio.

La analista sostuvo que el riesgo para Colombia es concreto, especialmente por su ubicación geoestratégica y por los intereses económicos que representa.

“Colombia no solo es un país aliado, también es un territorio estratégico: tiene agua, tierras, petróleo, minerales y una posición clave para el control regional”, explicó, advirtiendo que estos factores históricamente han motivado presiones e intervenciones externas.

Sierra también afirmó que las declaraciones de Trump no deben interpretarse únicamente como un mensaje dirigido al electorado estadounidense.

“Es una estrategia política, pero eso no le quita gravedad. Es una forma de imponer poder y de advertir que América Latina sigue siendo vista como un territorio subordinado”, indicó.

Desde su análisis, la académica resaltó que cualquier escalamiento tendría consecuencias directas en zonas fronterizas como Norte de Santander.

“Los primeros impactos no se verían en los grandes centros de poder, sino en los territorios de frontera, donde ya hay crisis humanitarias, conflicto armado y economías frágiles”, advirtió.

Finalmente, los analistas consultados coincidieron en que Colombia debe fortalecer su diplomacia y el respeto al multilateralismo para evitar escenarios de mayor tensión.

“La historia demuestra que cuando estas amenazas se normalizan, el riesgo aumenta. Por eso es fundamental defender la soberanía y apostar por la solución pacífica de los conflictos”, concluyó la investigadora.