Venezuela está “en tranquilidad” tras tiros cerca a sede presidencial comunico el gobierno

Fuentes gubernamentales aclararon que las fuertes ráfagas de disparos escuchadas por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Venezuela, en Caracas fueron debido a unos drones que sobrevolaron sin permiso y aclararon que el país “se encuentra en total tranquilidad”.

La fuente indicó que la Policía emitió disparo de forma disuasiva ante la presencia de los drones, y subrayó que no ocurrió ningún enfrentamiento.

“Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, concluyó.

Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente cerca del palacio presidencial de Venezuela

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.