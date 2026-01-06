Capturaron a Maduro y persiguieron a Pablo Escobar: La historia tras el equipo especial Delta Force

Luego de que se dio a conocer la operación mediante la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la captura de su homónimo venezolano Nicolás Maduro, resaltó la eficacia con la que se llevó a cabo la misión, pues tal como aseguró el líder estadounidense, la extracción de Maduro se realizó en menos de una hora, y adicionalmente, ningún soldado norteamericano murió durante la operación.

Tras el éxito de la misión, se reveló que esta fue realizada por un equipo elite de las fuerzas militares de Estados Unidos, conocido como ‘Delta Force’, un grupo el cual se ha dedicado durante décadas a realizar algunas de las operaciones más complejas y peligrosas del gobierno estadounidense.

Operaciones del equipo Delta Force

Este grupo ha sido reconocido por sus habilidades como la gran precisión de tiro, demolición, vigilancia y espionaje. Por lo que sus principales operativos son de reconocimiento, contraterrorismo, rescate de rehenes, y, como en el caso de la operación contra Nicolás Maduro, ataques de corta duración contra objetivos de alta prioridad para el gobierno.

Desde su creación en 1977, han realizado diferentes misiones como la captura del presidente Manuel Noriega en Panamá, hicieron parte de las operaciones contra Osama Bin Laden, y también participaron en la inteligencia y persecución a Pablo Escobar en Colombia.

El equipo Delta Force, es considerado de la más alta categoría en las fuerzas armadas de Estados Unidos, compartiendo el sitio con los famosos NAVY Seals de la marina, sin embargo, más allá del reconocimiento y popularidad que genera esta categoría, también significa que tienen a su disposición acceso ilimitado a recursos, libertad para operar, y un nivel de misterio que destaca dentro de sus mismos equipos, a tal punto que en sus uniformes no portan ningún distintivo y suelen pasar desapercibidos en sus misiones.

El operativo para capturar a Maduro

En su más reciente actuación, el equipo Delta Force demostró que su fama no se trata solamente de rumores, pues tal como aseguraron desde el gobierno de Estados Unidos, dicha operación se realizó tras varios meses de inteligencia, donde se reconstruyeron los movimientos de Nicolás Maduro, sus rutinas, residencias, hábitos alimenticios y patrones de seguridad.

Con esta información, según aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, lograron desarrollar una replica exacta del complejo residencial donde se encontraba Maduro, por lo que tras meses de práctica, desarrollaron una operación en la cual les fuera imposible equivocarse.

Para esta misión, además de su actuación fundamental para capturar al presidente venezolano, fueron acompañados de aviones de caza, bombarderos, drones y plataformas de guerra electrónica, los cuales, según aseguró Padrino López, ministro de Defensa, fueron fundamentales para debilitar y neutralizar los anillos de seguridad que se encontraban custodiando a Maduro.

