Hallan dos cuerpos en zona rural de Río de Oro, Cesar

Las autoridades judiciales investigan el hallazgo de dos hombres asesinados con arma de fuego este lunes 5 de enero en diferentes sectores del corregimiento de Los Ángeles, en la zona rural del municipio de Río de Oro, sur del Cesar.

El primero de los cuerpos fue identificado como Yorbi Ballesteros, un joven oriundo de Ocaña (Norte de Santander), hallado con múltiples impactos de bala en un sector del corregimiento. Más tarde, en el lugar conocido como Caño Santa Rita, en la salida de Los Ángeles, fue encontrado sin vida Gustavo Navarro, también con heridas producidas por arma de fuego.

Unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron hasta los sitios para llevar a cabo la inspección técnica de los cadáveres y el levantamiento de los cuerpos. Los investigadores buscan establecer las circunstancias de los hechos, los posibles móviles y los responsables de estos crímenes.

Aunque ambos homicidios ocurrieron el mismo día y en el mismo corregimiento, las autoridades no han confirmado una relación directa entre los hechos, por lo que las pesquisas continúan abiertas.

Este nuevo hecho violento encendió las alarmas en el sur del Cesar, una región que ha enfrentado ataques a la fuerza pública por parte de grupos armados ilegales.