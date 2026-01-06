Álvaro Felipe Rivera no aceptó cargos por el feminicidio de Valentina Cepeda

Álvaro Felipe Rivera no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el feminicidio de su pareja, Valentina Cepeda en Villa Campestre.

Un Fiscal le imputó a Álvaro Felipe Rivera Ramírez, quien era pareja de Valentina Cepeda, el delito de feminicidio agravado en grado de autor material, por los hechos que ocurrieron al interior de una vivienda a inicios de abril de 2024, cuyo cuerpo de la joven fue hallado sin vida.

Según la Fiscalía, el cuerpo de la joven presentaba un trauma cervical profundo comprometiendo tejidos blancos, es decir, al parecer, Valentina Cepeda fue ahorcada. Además, tenía hematomas en el brazo derecho.

El Juez de este caso legalizó la captura de Rivera Ramírez, quien fue detenido en Santa Marta y posteriormente llevado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla.

Hay que indicar que Rivera Ramírez había indicado que Valentina Cepeda se habría suicidado.