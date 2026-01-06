Barranquilla

Álvaro Felipe Rivera no aceptó cargos por el feminicidio de Valentina Cepeda

El ente investigador le imputó el delito de feminicidio agravado.

Álvaro Felipe Rivera, capturado por el feminicidio de Valentina Cepeda. Foto: Cortesía.

Álvaro Felipe Rivera, capturado por el feminicidio de Valentina Cepeda. Foto: Cortesía.

Álvaro Felipe Rivera no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el feminicidio de su pareja, Valentina Cepeda en Villa Campestre.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Un Fiscal le imputó a Álvaro Felipe Rivera Ramírez, quien era pareja de Valentina Cepeda, el delito de feminicidio agravado en grado de autor material, por los hechos que ocurrieron al interior de una vivienda a inicios de abril de 2024, cuyo cuerpo de la joven fue hallado sin vida.

Lea también: La historia no contada de la muerte de Valentina Cepeda: así habría actuado el presunto feminicida

Según la Fiscalía, el cuerpo de la joven presentaba un trauma cervical profundo comprometiendo tejidos blancos, es decir, al parecer, Valentina Cepeda fue ahorcada. Además, tenía hematomas en el brazo derecho.

El Juez de este caso legalizó la captura de Rivera Ramírez, quien fue detenido en Santa Marta y posteriormente llevado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla.

Le puede interesar: Capturan a pareja sentimental de Valentina Cepeda: fue detenido en Santa Marta

Hay que indicar que Rivera Ramírez había indicado que Valentina Cepeda se habría suicidado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad