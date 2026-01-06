Gigante del continente le cerró la puerta a Sebastián Villa: “Pidió tres veces más”

Sebastián Villa encontró un resurgir de su carrera en Independiente Rivadavia, luego de sus pasos por Hungría y tras su polémica salida de Boca Juniors. En el club de Mendoza se fungió como la figura, capitán y dejó el legado de liderar al equipo en el primer título oficial de la institución, que fue la Copa Argentina 2025, en la que incluso marcó el penal definitivo en la serie contra Argentinos Juniors.

Villa sigue con contrato Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2027, pero dejó clara su intención de salir del club e incluso se despidió de la institución. No obstante, hay una cláusula que indica que, ante una oferta, lo dejarían salir.

Le puede interesar: Sebastián Villa le dejó contundente mensaje a Néstor Lorenzo con miras al Mundial 2026

“Siempre he sido muy sincero desde que llegué. El compromiso que he tenido con la institución ha sido muy grande, porque apostaron por mí y ha sido recíproco. En la vida hay etapas que se cumplen y yo hoy le doy gracias a Dios porque puedo estar con mi mente tranquila, que he dejado todo por el club, así que sea lo que dios quiera. Mi representante y el presidente se encargarán de resolver lo mejor para el club y para mí”, dijo Villa en una entrevista antes de partir a Medellín a tomarse sus vacaciones.

A Villa le cierran las puertas en Argentina

Desde incluso antes de terminar la temporada con Independiente Rivadavia se especuló con algunos intereses desde el fútbol de Brasil, incluso el presidente del club confirmó dichos deseos. Pero lo que más sorprendió fue cuando salió a la luz que River Plate tenía intención de ficharlo ante el gusto del técnico Marcelo Gallardo, lo que generó morbo por su pasado en Boca Juniors.

No obstante, el diario Olé de Argentina reveló que las negociaciones entre River e Independiente están terminadas, ya que pretendían por el jugador 12 millones de dólares, una cifra que el conjunto de Núñez no está dispuesto a alcanzar.

“Salvo por un cambio de escenario radical que surja desde Independiente Rivadavia, Sebastián Villa no jugará en River... Se decidió a estructurar una propuesta formal de u$s 4.000.000 para ficharlo. ¿La respuesta de Vila (presidente de Ind. Rivadavia)? Pidió tres veces más, u$s 12 M, y así fue como River lo dio inmediatamente por caído y no quiso seguir en conversaciones", se lee en la publicación.

Y es que River, si bien en los últimos años se ha jactado de gastar buen dinero en sus fichajes, la política cambió y están buscando austeridad en las incorporaciones. No importa el nombre y cuánto guste, no van a hacer grandes esfuerzos.

Lea también: Hinchas de River Plate rechazan posible fichaje de Sebastián Villa a su equipo

De momento, Villa no se presentó al inicio de pretemporada de Independiente, ya que cuenta con permiso por toda la semana. Lo cierto es que su representante como el club deberán buscar la mejor oferta en el mercado para cumplir el deseo del jugador de 29 años, aunque parece difícil que concreten una que cumpla las altas pretensiones de la institución, que lo consideró el mejor jugador del 2025 en el fútbol argentino.