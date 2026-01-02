Sebastián Villa: Esto dijo el presidente de Independiente Rivadavia sobre la oferta de River Plate

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló en una entrevista con el Vbar, programa deportivo de de Caracol Radio sobre el futuro del jugador, Sebastián Villa, quien milita en club argentino. También elogió al colombiano y aseguró que debería ser llamado por Néstor Lorenzo.

Es preciso recordar que Villa no seguirá su carrera en Independiente Rivadavia, equipo con el que consagró campeón de la Copa Argentina del 2025.

Inició hablando sobre el futuro del colombiano: “Sebastián tiene contrato formalmente hasta diciembre del 2027, pero informalmente acordamos que si aparecía alguna oferta que fuera interesante para él y para el club, íbamos a dejarlo en libertad de acción”.

Y sobre los rumores que lo vinculan con River Plate sentenció: “Hay varias ofertas ahí dando vueltas, pero por un tema de confidencialidad no puedo revelarle cuáles son. Hay varios clubes que están interesados en los servicios de Sebastián. Por supuesto que ha sido el mejor jugador del año 2025 en la Argentina. Ha tenido un papel protagónico en el campeonato que logró Independiente Rivadavia y creo que tiene merecida su salida del club buscando nuevos horizontes".

Luego aseguró que Villa debería ser convocado a la Selección Colombia: “Va a ser un pase muy importante para Argentina porque, como digo, es un jugador distinto, es un jugador de jerarquía, es un jugador que seguramente, y me atrevo a decirlo, es de selección. Debería estar lógicamente en el próximo mundial. Pero bueno, eso ya excede la órbita de Independiente Rivadavia, metiendo el terreno ajeno”.

“Bueno, creo que ya Sebastián le dio mucho a Independiente, Independiente también le dio mucho a Sebastián y hay veces en que llega el momento de con dolor lo digo, con dolor, pero llega el momento de separarse. Creo que Sebastián se lo ha ganado. Creo que Sebastián tiene todo el derecho a seguir creciendo y le quedan muchos años de fútbol, muchos”, concluyó.