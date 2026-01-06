EN VIVO | Bayern Múnich de Luis Díaz disputa su primer partido del año ante RB Salzburg: sígalo acá

<b>Bayern Múnich</b> inicia labores en este 2026. A partir de las 9 de la mañana (hora colombiano), el equipo de <b>Luis Díaz</b> se mide con el <b>RB Salzburg</b> en un <b>amistoso internacional</b>, que tendrá lugar en el Red Bull Arena de la ciudad de Salzburgo, Austria.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2026/01/05/luis-diaz-el-futbolista-colombiano-que-mas-se-devaluo-en-2025-sorpresiva-razon-y-listado-completo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/05/luis-diaz-el-futbolista-colombiano-que-mas-se-devaluo-en-2025-sorpresiva-razon-y-listado-completo/"><b>Luis Díaz, el futbolista colombiano que más se devaluó en 2025: sorpresiva razón y listado completo</b></a><i>Lucho</i>, que viene de ser el fichaje más importante de las cinco grandes ligas, comienza el duelo en el banquillo, tras <a href="https://caracol.com.co/2026/01/04/luis-diaz-regreso-a-los-entrenamientos-con-el-bayern-munich-cuando-volvera-a-jugar/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/04/luis-diaz-regreso-a-los-entrenamientos-con-el-bayern-munich-cuando-volvera-a-jugar/">haber pasado su periodo de vacaciones en Colombia</a>. Así pues, aguardará su oportunidad junto con otras estrellas como <b>Serge Gnabry o Jonathan Tah</b>.Así las cosas, este duelo servirá como preparación de cara al <a href="https://caracol.com.co/2026/01/06/cuando-vuelve-a-jugar-luis-diaz-con-el-bayern-munich-programese-aca-con-el-calendario-de-enero/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/06/cuando-vuelve-a-jugar-luis-diaz-con-el-bayern-munich-programese-aca-con-el-calendario-de-enero/"><b>regreso del Bayern a la Bundesliga</b></a>. Los bávaros jugarán el domingo 11 de enero frente al <b>Wolfsburgo </b>en el Allianz Arena y tres días después (14 de enero) visitará al <b>Colonia </b>en el RheinEnergieStadion.