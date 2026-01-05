¡Subió! Precio del dólar en Colombia: esto presentó el TRM del Banco de la República HOY, 5 de enero

El fin de semana ocurrieron varios eventos que marcaron el inicio de este nuevo año, significando así, no solo un tema de gran controversia, sino de felicidad y cuestionamientos: la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos para capturar al entonces presidente, Nicolás Maduro Moros.

Si bien durante la rueda de prensa que dio Donald Trump, él brindó varios detalles acerca de la captura de Maduro, dentro de la misma, mencionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo que casó diferentes reacciones, ya que el nuevamente lanzó una serie de amenazas, asegurando que el presidente colombiano, debe cuidar su espalda, puesto que lo acusó públicamente de ser un productor de cocaína y de poseer “cocinas”, que lo fabrican.

Asimismo, mencionó sus intenciones acerca de invadir el país, lo que ha generado un gran repudio en la población, ya que eso violaría la soberanía de un país. Inclusive, el ahora candidato del partido Pacto Histórico, rechazó lo manifestado por Trump, acusando a este país y su líder de ser imperialistas y autoritarios.

#MUNDO| El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que una operación militar en Colombia le “suena bien” y reiteró sus acusaciones sobre el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), asegurando que tiene fábricas de cocaína.



Precio actual del dólar en Colombia

En lo que va del año, el dólar en Colombia ha estado presentado varias fluctuaciones en su valor. Sin embargo, en los últimos meses del 2025, el mismo tuvo una caía importante, cotizándose por debajo de los $3.800 pesos. Además, es el TRM del Banco de la República el que publica estas actualizaciones a cerca del comportamiento del dólar en el día.

Es así que para este 5 de enero, el dólar abre la semana con un precio establecido sobre los $3.790 pesos colombianos. Esto representa un alza sobre su valor habitual, ya que la última vez que se reportó una actualización, fue el viernes, 2 de enero, donde se cotizó en $3.757 pesos.

Precio en casas de cambio: así se cotiza en las principales ciudades de Colombia

Los valores que encuentra a continuación, corresponden a un valor resultante de un promedio ponderado de diferentes transacciones, realizadas tanto en casas de cambio como en entidades bancarias durante el día. Además, esto se línea con lo presentado por el TRM del Banco de la República. Siendo así, estos los precios para el día de HOY, 5 de diciembre:

Bogotá D.C. : Te compran $3,740 | Te venden $3,860

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,650 | Te venden $3,800

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,800

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

Es importante tener en cuenta que las tarifas presentadas pueden cambiar, dependiendo la ciudad y sitio al que se acuda a la hora de cotizar el precio del dólar.

